Страны Запада совершили ошибку, поставив Украине танки без нужного количества систем ПВО и истребителей. Об этом заявил командир украинского подразделения, которое сражается на артемовском направлении, Юрий Ульшин.
«Запад допустил ошибку, предоставив танки и бронетранспортеры без нужного количества реактивных истребителей или систем ПВО, чтобы защитить их от нападения. <…> Это как подарить велосипед без педалей», — заявил Юрий Ульшин. Его слова приводит американская газета
Из-за этой ошибки в поставках, армия Украины не смогла достичь существенных успехов во время контрнаступления, уверен Ульшин. Некоторые танки и боевые машины пехоты подорвались на минах или были обстреляны ударными вертолетами российской армии.
В Минобороны РФ сообщили, что армия Украины перешла в наступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. На этом фоне армия России перешла в контратаку на нескольких участках фронта.
Также российские силы наносят удары по украинским штабам. Так, 6 июля было уничтожено пять зданий, передает «Утро.ру».
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