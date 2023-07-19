Украинский командир остался недоволен помощью Запада

19 июля 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Западные танки были подорваны из-за того, что у армии Украины нет нужного количества систем ПВО, отметил Юрий Ульшин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада совершили ошибку, поставив Украине танки без нужного количества систем ПВО и истребителей. Об этом заявил командир украинского подразделения, которое сражается на артемовском направлении, Юрий Ульшин. «Запад допустил ошибку, предоставив танки и бронетранспортеры без нужного количества реактивных истребителей или систем ПВО, чтобы защитить их от нападения. <…> Это как подарить велосипед без педалей», — заявил Юрий Ульшин. Его слова приводит американская газета The Wall Street Journal . Из-за этой ошибки в поставках, армия Украины не смогла достичь существенных успехов во время контрнаступления, уверен Ульшин. Некоторые танки и боевые машины пехоты подорвались на минах или были обстреляны ударными вертолетами российской армии. В Минобороны РФ сообщили, что армия Украины перешла в наступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. На этом фоне армия России перешла в контратаку на нескольких участках фронта. Также российские силы наносят удары по украинским штабам. Так, 6 июля было уничтожено пять зданий, передает «Утро.ру».

Страны Запада совершили ошибку, поставив Украине танки без нужного количества систем ПВО и истребителей. Об этом заявил командир украинского подразделения, которое сражается на артемовском направлении, Юрий Ульшин. «Запад допустил ошибку, предоставив танки и бронетранспортеры без нужного количества реактивных истребителей или систем ПВО, чтобы защитить их от нападения. <…> Это как подарить велосипед без педалей», — заявил Юрий Ульшин. Его слова приводит американская газета The Wall Street Journal. Из-за этой ошибки в поставках, армия Украины не смогла достичь существенных успехов во время контрнаступления, уверен Ульшин. Некоторые танки и боевые машины пехоты подорвались на минах или были обстреляны ударными вертолетами российской армии. В Минобороны РФ сообщили, что армия Украины перешла в наступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. На этом фоне армия России перешла в контратаку на нескольких участках фронта. Также российские силы наносят удары по украинским штабам. Так, 6 июля было уничтожено пять зданий, передает «Утро.ру».