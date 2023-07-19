Украинский командир остался недоволен помощью Запада

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, украина, ВСУ, сво, подбитый танк
Западные танки были подорваны из-за того, что у армии Украины нет нужного количества систем ПВО, отметил Юрий Ульшин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада совершили ошибку, поставив Украине танки без нужного количества систем ПВО и истребителей. Об этом заявил командир украинского подразделения, которое сражается на артемовском направлении, Юрий Ульшин.

«Запад допустил ошибку, предоставив танки и бронетранспортеры без нужного количества реактивных истребителей или систем ПВО, чтобы защитить их от нападения. <…> Это как подарить велосипед без педалей», — заявил Юрий Ульшин. Его слова приводит американская газета The Wall Street Journal.

Из-за этой ошибки в поставках, армия Украины не смогла достичь существенных успехов во время контрнаступления, уверен Ульшин. Некоторые танки и боевые машины пехоты подорвались на минах или были обстреляны ударными вертолетами российской армии.

В Минобороны РФ сообщили, что армия Украины перешла в наступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. На этом фоне армия России перешла в контратаку на нескольких участках фронта.

Также российские силы наносят удары по украинским штабам. Так, 6 июля было уничтожено пять зданий, передает «Утро.ру».

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Страны Запада совершили ошибку, поставив Украине танки без нужного количества систем ПВО и истребителей. Об этом заявил командир украинского подразделения, которое сражается на артемовском направлении, Юрий Ульшин. «Запад допустил ошибку, предоставив танки и бронетранспортеры без нужного количества реактивных истребителей или систем ПВО, чтобы защитить их от нападения. <…> Это как подарить велосипед без педалей», — заявил Юрий Ульшин. Его слова приводит американская газета The Wall Street Journal. Из-за этой ошибки в поставках, армия Украины не смогла достичь существенных успехов во время контрнаступления, уверен Ульшин. Некоторые танки и боевые машины пехоты подорвались на минах или были обстреляны ударными вертолетами российской армии. В Минобороны РФ сообщили, что армия Украины перешла в наступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. На этом фоне армия России перешла в контратаку на нескольких участках фронта. Также российские силы наносят удары по украинским штабам. Так, 6 июля было уничтожено пять зданий, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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