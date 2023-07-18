В Германии объяснили, зачем Украина атаковала Крымский мост

Der Spiegel: Украина атаковала Крымский мост, чтобы скрыть провалы в контрнаступлении

19 июля 2023 в 08:07 Размер текста - 17 +

Крымский мост был снова атакован 17 июля Фото: Официальный сайт НАК новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Украина атаковала Крымский мост ночью 17 июля из-за провалов в контрнаступлении. Об этом написали обозреватели немецкой газеты Der Spiegel Оливер Имхоф и Александр Сарович. «Атака [по Крымскому мосту] укладывается в смену стратегии украинской стороны, которая в последнее время стала очевидна: долгожданное контрнаступление Киева идет уже добрых шесть недель. Попытки захватить позиции русских лобовыми атаками пока в основном не увенчались успехом», — говорится в материале . Военный эксперт Франц-Стефан Гады отметил, что хоть Украина и получает технику от стран Запада, ее армия еще не может сравниться по уровню с вооруженными силами стран НАТО. Проблема в провале контрнаступления кроется в украинской бюрократии, советском образе мышления (проведение массированных атак вместо точечных операций — прим. URA.RU) и плохой тактике. В Минобороны России сообщили, что армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. Дело в том, что у армии России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны по всей 918-ти километровой протяженности фронта. Линия боевого соприкосновения с начала июня существенно не менялась, украинская сторона несет большие потери, передает «Утро.ру». Чтобы достичь хоть каки-то успехов, армия Украины пытается нанести удары по территории России. До теракта на Крымском мосту, полуостров несколько раз подвергался атакам беспилотников и баллистических ракет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина атаковала Крымский мост ночью 17 июля из-за провалов в контрнаступлении. Об этом написали обозреватели немецкой газеты Der Spiegel Оливер Имхоф и Александр Сарович. «Атака [по Крымскому мосту] укладывается в смену стратегии украинской стороны, которая в последнее время стала очевидна: долгожданное контрнаступление Киева идет уже добрых шесть недель. Попытки захватить позиции русских лобовыми атаками пока в основном не увенчались успехом», — говорится в материале. Военный эксперт Франц-Стефан Гады отметил, что хоть Украина и получает технику от стран Запада, ее армия еще не может сравниться по уровню с вооруженными силами стран НАТО. Проблема в провале контрнаступления кроется в украинской бюрократии, советском образе мышления (проведение массированных атак вместо точечных операций — прим. URA.RU) и плохой тактике. В Минобороны России сообщили, что армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. Дело в том, что у армии России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны по всей 918-ти километровой протяженности фронта. Линия боевого соприкосновения с начала июня существенно не менялась, украинская сторона несет большие потери, передает «Утро.ру». Чтобы достичь хоть каки-то успехов, армия Украины пытается нанести удары по территории России. До теракта на Крымском мосту, полуостров несколько раз подвергался атакам беспилотников и баллистических ракет.