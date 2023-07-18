18 июля 2023

В Германии объяснили, зачем Украина атаковала Крымский мост

Der Spiegel: Украина атаковала Крымский мост, чтобы скрыть провалы в контрнаступлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Атака на Крымский мост. stock, крымский мост, stock
Крымский мост был снова атакован 17 июля Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Украина атаковала Крымский мост ночью 17 июля из-за провалов в контрнаступлении. Об этом написали обозреватели немецкой газеты Der Spiegel Оливер Имхоф и Александр Сарович.

«Атака [по Крымскому мосту] укладывается в смену стратегии украинской стороны, которая в последнее время стала очевидна: долгожданное контрнаступление Киева идет уже добрых шесть недель. Попытки захватить позиции русских лобовыми атаками пока в основном не увенчались успехом», — говорится в материале.

Военный эксперт Франц-Стефан Гады отметил, что хоть Украина и получает технику от стран Запада, ее армия еще не может сравниться по уровню с вооруженными силами стран НАТО. Проблема в провале контрнаступления кроется в украинской бюрократии, советском образе мышления (проведение массированных атак вместо точечных операций — прим. URA.RU) и плохой тактике.

В Минобороны России сообщили, что армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. Дело в том, что у армии России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны по всей 918-ти километровой протяженности фронта. Линия боевого соприкосновения с начала июня существенно не менялась, украинская сторона несет большие потери, передает «Утро.ру».

Чтобы достичь хоть каки-то успехов, армия Украины пытается нанести удары по территории России. До теракта на Крымском мосту, полуостров несколько раз подвергался атакам беспилотников и баллистических ракет.

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Украина атаковала Крымский мост ночью 17 июля из-за провалов в контрнаступлении. Об этом написали обозреватели немецкой газеты Der Spiegel Оливер Имхоф и Александр Сарович. «Атака [по Крымскому мосту] укладывается в смену стратегии украинской стороны, которая в последнее время стала очевидна: долгожданное контрнаступление Киева идет уже добрых шесть недель. Попытки захватить позиции русских лобовыми атаками пока в основном не увенчались успехом», — говорится в материале. Военный эксперт Франц-Стефан Гады отметил, что хоть Украина и получает технику от стран Запада, ее армия еще не может сравниться по уровню с вооруженными силами стран НАТО. Проблема в провале контрнаступления кроется в украинской бюрократии, советском образе мышления (проведение массированных атак вместо точечных операций — прим. URA.RU) и плохой тактике. В Минобороны России сообщили, что армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. Дело в том, что у армии России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны по всей 918-ти километровой протяженности фронта. Линия боевого соприкосновения с начала июня существенно не менялась, украинская сторона несет большие потери, передает «Утро.ру». Чтобы достичь хоть каки-то успехов, армия Украины пытается нанести удары по территории России. До теракта на Крымском мосту, полуостров несколько раз подвергался атакам беспилотников и баллистических ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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