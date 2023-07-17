В Британии назвали атаку на Крымский мост новым этапом контрнаступления Украины

Тобиас Эллвуд заявил, что теракт на Крымском мосту является новым этапом контрнаступления ВСУ
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
Теракт на Крымском мосту может привести к эскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд.
«Я думаю, что это очередной акт эскалации [конфликта], так как атака была совершена на критическую инфраструктуру России», — заявил Эллвуд в беседе с
Украина ночью, 17 июля, устроила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. В результате было повреждено дорожное полотно, передает «Ридус». Заведено уголовное дело о терроризме. Погибло два человека.
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