В Британии назвали атаку на Крымский мост новым этапом контрнаступления Украины

В парламенте Британии атаку на Крымский мост назвали новой ступенью контрнаступления Киева

17 июля 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Тобиас Эллвуд заявил, что теракт на Крымском мосту является новым этапом контрнаступления ВСУ Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Теракт на Крымском мосту может привести к эскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. «Я думаю, что это очередной акт эскалации [конфликта], так как атака была совершена на критическую инфраструктуру России», — заявил Эллвуд в беседе с Sky News. По его словам, это новый этап контрнаступления ВСУ. Украина ночью, 17 июля, устроила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. В результате было повреждено дорожное полотно, передает «Ридус». Заведено уголовное дело о терроризме. Погибло два человека.

Теракт на Крымском мосту может привести к эскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. «Я думаю, что это очередной акт эскалации [конфликта], так как атака была совершена на критическую инфраструктуру России», — заявил Эллвуд в беседе с Sky News. По его словам, это новый этап контрнаступления ВСУ. Украина ночью, 17 июля, устроила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. В результате было повреждено дорожное полотно, передает «Ридус». Заведено уголовное дело о терроризме. Погибло два человека.