В Британии назвали атаку на Крымский мост новым этапом контрнаступления Украины

В парламенте Британии атаку на Крымский мост назвали новой ступенью контрнаступления Киева
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, танкер, башир сафароглу, проект rst22, армада лидер
Тобиас Эллвуд заявил, что теракт на Крымском мосту является новым этапом контрнаступления ВСУ Фото:
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ЧП на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту может привести к эскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд.

«Я думаю, что это очередной акт эскалации [конфликта], так как атака была совершена на критическую инфраструктуру России», — заявил Эллвуд в беседе с Sky News. По его словам, это новый этап контрнаступления ВСУ.

Украина ночью, 17 июля, устроила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. В результате было повреждено дорожное полотно, передает «Ридус». Заведено уголовное дело о терроризме. Погибло два человека.

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Теракт на Крымском мосту может привести к эскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. «Я думаю, что это очередной акт эскалации [конфликта], так как атака была совершена на критическую инфраструктуру России», — заявил Эллвуд в беседе с Sky News. По его словам, это новый этап контрнаступления ВСУ. Украина ночью, 17 июля, устроила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. В результате было повреждено дорожное полотно, передает «Ридус». Заведено уголовное дело о терроризме. Погибло два человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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