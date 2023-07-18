18 июля 2023

Шквал, ливни и град обрушатся на Челябинскую область

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области на 19 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, пробка, ливень, капли на стекле, дождь, осень
Непогода придет в Челябинск уже в ближайшие часы Фото:

Сильнейшие дожди, град и грозы на фоне шквального ветра ожидаются в Челябинской области 19 июля. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометеоцентра.

«В ближайший час и до конца суток 19 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Также возможен крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорится в экстренном предупреждении ЦГМС.

При этом 20—21 июля в юго-западных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале). Все это происходит на фоне интенсивных дождей и гроз, регулярно затапливающих улицы и жилые дома. Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась, чтобы коммунальщики подготовили ливневую канализацию к дождливой неделе.

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Сильнейшие дожди, град и грозы на фоне шквального ветра ожидаются в Челябинской области 19 июля. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометеоцентра. «В ближайший час и до конца суток 19 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Также возможен крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорится в экстренном предупреждении ЦГМС. При этом 20—21 июля в юго-западных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале). Все это происходит на фоне интенсивных дождей и гроз, регулярно затапливающих улицы и жилые дома. Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась, чтобы коммунальщики подготовили ливневую канализацию к дождливой неделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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