Шквал, ливни и град обрушатся на Челябинскую область

Сильнейшие дожди, град и грозы на фоне шквального ветра ожидаются в Челябинской области 19 июля. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометеоцентра.
«В ближайший час и до конца суток 19 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Также возможен крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорится в экстренном предупреждении ЦГМС.
При этом 20—21 июля в юго-западных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале). Все это происходит на фоне интенсивных дождей и гроз, регулярно затапливающих улицы и жилые дома. Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась, чтобы коммунальщики подготовили ливневую канализацию к дождливой неделе.
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