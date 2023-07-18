Непогода обрушилась на Челябинск 19 июля
Челябинск 19 июля заливает дождем. Жители нескольких районов города жалуются на огромные лужи, затопленные улицы и град.
«Стеной льет. На Комсомольском проспекте», — сообщила Любовь Ч. в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
19 июля синоптики предупредили жителей региона о ливнях, граде и грозах на фоне шквального ветра. Непогода продержится до конца суток.
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