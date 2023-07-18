18 июля 2023

Челябинск заливает дождем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая гроза. Челябинск, автомобили, гроза, непогода, ливень, дорога, осадки, дождь, климат, автотранспорт
Непогода обрушилась на Челябинск 19 июля Фото:

Челябинск 19 июля заливает дождем. Жители нескольких районов города жалуются на огромные лужи, затопленные улицы и град.

«Стеной льет. На Комсомольском проспекте», — сообщила Любовь Ч. в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

19 июля синоптики предупредили жителей региона о ливнях, граде и грозах на фоне шквального ветра. Непогода продержится до конца суток.

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Челябинск 19 июля заливает дождем. Жители нескольких районов города жалуются на огромные лужи, затопленные улицы и град. «Стеной льет. На Комсомольском проспекте», — сообщила Любовь Ч. в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». 19 июля синоптики предупредили жителей региона о ливнях, граде и грозах на фоне шквального ветра. Непогода продержится до конца суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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