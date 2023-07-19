В Челябинске из-за ливня затопило супермаркет. Видео

19 июля 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Из-за сильного дождя в Металлургическом районе затопило Spar Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска 19 июля из-за ливня затопило магазин Spar. Об этом жители сообщили в социальных сетях. «Затопило „Спар“. На улице Сталеваров, 5», — сообщили в паблике «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте». Улицы Челябинска 19 июля залило дождем. Жители сняли непогоду на видео из разных районов. Обновлено в 16:10 по уральскому времени: «Вода попала в зал из-за большого потока. Уже все убрали», — рассказала директор магазина telegram-каналу « Челябинск, который смог ».

В Металлургическом районе Челябинска 19 июля из-за ливня затопило магазин Spar. Об этом жители сообщили в социальных сетях. «Затопило „Спар“. На улице Сталеваров, 5», — сообщили в паблике «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте». Улицы Челябинска 19 июля залило дождем. Жители сняли непогоду на видео из разных районов. Обновлено в 16:10 по уральскому времени: «Вода попала в зал из-за большого потока. Уже все убрали», — рассказала директор магазина telegram-каналу «Челябинск, который смог».