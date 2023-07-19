Из-за сильного дождя в Металлургическом районе затопило Spar
В Металлургическом районе Челябинска 19 июля из-за ливня затопило магазин Spar. Об этом жители сообщили в социальных сетях.
«Затопило „Спар“. На улице Сталеваров, 5», — сообщили в паблике «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».
Улицы Челябинска 19 июля залило дождем. Жители сняли непогоду на видео из разных районов.
Обновлено в 16:10 по уральскому времени:
«Вода попала в зал из-за большого потока. Уже все убрали», — рассказала директор магазина telegram-каналу «
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