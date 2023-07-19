В Челябинске из-за ливня затопило супермаркет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, ливневка, ливень, потоп, дождь
Из-за сильного дождя в Металлургическом районе затопило Spar Фото:

В Металлургическом районе Челябинска 19 июля из-за ливня затопило магазин Spar. Об этом жители сообщили в социальных сетях.

«Затопило „Спар“. На улице Сталеваров, 5», — сообщили в паблике «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».

Улицы Челябинска 19 июля залило дождем. Жители сняли непогоду на видео из разных районов.

Обновлено в 16:10 по уральскому времени:

«Вода попала в зал из-за большого потока. Уже все убрали», — рассказала директор магазина telegram-каналу «Челябинск, который смог».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Металлургическом районе Челябинска 19 июля из-за ливня затопило магазин Spar. Об этом жители сообщили в социальных сетях. «Затопило „Спар“. На улице Сталеваров, 5», — сообщили в паблике «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте». Улицы Челябинска 19 июля залило дождем. Жители сняли непогоду на видео из разных районов. Обновлено в 16:10 по уральскому времени: «Вода попала в зал из-за большого потока. Уже все убрали», — рассказала директор магазина telegram-каналу «Челябинск, который смог».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...