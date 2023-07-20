Посылку с одеждой отправили в детский дом ЛНР из Новоуральска (архивное фото)
В один из детских домов Луганской Народной Республики (ЛНР) отправили гуманитарную помощь из Новоуральска (Свердловская область). Об этом рассказал мэр города Вячеслав Тюменцев.
«В детский дом из ЛНР доставлена гумпомощь из Новоуральска. <…> Благодарю каждого за оказанную поддержку», — написал Тюменцев в telegram-канале.
В посылках свердловчане собрали комплекты одежды, отметил мэр. Тюменцев подчеркнул, что уральские волонтеры давно сотрудничают с волонтерами из ЛНР.
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