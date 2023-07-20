В луганский детдом отправили помощь из Свердловской области. Фото

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Курганский дом ребёнка. Курган, детский сад, детский дом, дом ребенка
Посылку с одеждой отправили в детский дом ЛНР из Новоуральска (архивное фото) Фото:

В один из детских домов Луганской Народной Республики (ЛНР) отправили гуманитарную помощь из Новоуральска (Свердловская область). Об этом рассказал мэр города Вячеслав Тюменцев.

«В детский дом из ЛНР доставлена гумпомощь из Новоуральска. <…> Благодарю каждого за оказанную поддержку», — написал Тюменцев в telegram-канале.

В посылках свердловчане собрали комплекты одежды, отметил мэр. Тюменцев подчеркнул, что уральские волонтеры давно сотрудничают с волонтерами из ЛНР.

Фото:

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В один из детских домов Луганской Народной Республики (ЛНР) отправили гуманитарную помощь из Новоуральска (Свердловская область). Об этом рассказал мэр города Вячеслав Тюменцев. «В детский дом из ЛНР доставлена гумпомощь из Новоуральска. <…> Благодарю каждого за оказанную поддержку», — написал Тюменцев в telegram-канале. В посылках свердловчане собрали комплекты одежды, отметил мэр. Тюменцев подчеркнул, что уральские волонтеры давно сотрудничают с волонтерами из ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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