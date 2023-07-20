Пермячка просит помочь найти сына, пропавшего 18 лет назад

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Последний раз женщина виделась с сыном в 2005 году Фото:

Жительница села Частые Пермского края Екатерина Старкова через соцсети обратилась за помощью в розыске сына Вадима. 18 лет назад пермяк отправился работать на делянку в соседний Большесосновский район. С тех пор о нем ничего не известно, написала Старкова в паблике «Жди меня» поиск людей Пермь Приволжский ФО» в соцсети «ВКонтакте».

«Я, Старкова Екатерина Александровна, разыскиваю своего сына Старкова Вадима Михайловича, 1981 года рождения, пропавшего с 28 июня 2005 года. Работал на делянке около деревни Желнино. И с этого времени место нахождения его неизвестно. Прошу тех, кто его видел, или что-нибудь знает [о его судьбе], сообщить мне об этом», — написала Екатерина. Женщина также оставила в паблике номер своего телефона и домашний адрес для обратной связи, выразив надежду, что ее сын обязательно найдется.

Ранее URA.RU рассказало о пермяке, который спустя 38 лет после усыновления решил найти своих биологических родителей. А двое близняшек из Перми, случайно разлученные в роддоме, смогли найти друг друга лишь спустя 33 года.

Екатерина Старкова разместила в соцсети фото сына Вадима, бесследно пропавшего в 2005 году
Екатерина Старкова разместила в соцсети фото сына Вадима, бесследно пропавшего в 2005 году
Фото:

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Жительница села Частые Пермского края Екатерина Старкова через соцсети обратилась за помощью в розыске сына Вадима. 18 лет назад пермяк отправился работать на делянку в соседний Большесосновский район. С тех пор о нем ничего не известно, написала Старкова в паблике «Жди меня» поиск людей Пермь Приволжский ФО» в соцсети «ВКонтакте». «Я, Старкова Екатерина Александровна, разыскиваю своего сына Старкова Вадима Михайловича, 1981 года рождения, пропавшего с 28 июня 2005 года. Работал на делянке около деревни Желнино. И с этого времени место нахождения его неизвестно. Прошу тех, кто его видел, или что-нибудь знает [о его судьбе], сообщить мне об этом», — написала Екатерина. Женщина также оставила в паблике номер своего телефона и домашний адрес для обратной связи, выразив надежду, что ее сын обязательно найдется. Ранее URA.RU рассказало о пермяке, который спустя 38 лет после усыновления решил найти своих биологических родителей. А двое близняшек из Перми, случайно разлученные в роддоме, смогли найти друг друга лишь спустя 33 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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