Пермячка просит помочь найти сына, пропавшего 18 лет назад

20 июля 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Последний раз женщина виделась с сыном в 2005 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница села Частые Пермского края Екатерина Старкова через соцсети обратилась за помощью в розыске сына Вадима. 18 лет назад пермяк отправился работать на делянку в соседний Большесосновский район. С тех пор о нем ничего не известно, написала Старкова в паблике «Жди меня» поиск людей Пермь Приволжский ФО» в соцсети «ВКонтакте». «Я, Старкова Екатерина Александровна, разыскиваю своего сына Старкова Вадима Михайловича, 1981 года рождения, пропавшего с 28 июня 2005 года. Работал на делянке около деревни Желнино. И с этого времени место нахождения его неизвестно. Прошу тех, кто его видел, или что-нибудь знает [о его судьбе], сообщить мне об этом», — написала Екатерина. Женщина также оставила в паблике номер своего телефона и домашний адрес для обратной связи, выразив надежду, что ее сын обязательно найдется. Ранее URA.RU рассказало о пермяке, который спустя 38 лет после усыновления решил найти своих биологических родителей. А двое близняшек из Перми, случайно разлученные в роддоме, смогли найти друг друга лишь спустя 33 года. Екатерина Старкова разместила в соцсети фото сына Вадима, бесследно пропавшего в 2005 году Фото: «Жди меня» поиск людей Пермь Приволжский ФО», «ВКонтакте»

Жительница села Частые Пермского края Екатерина Старкова через соцсети обратилась за помощью в розыске сына Вадима. 18 лет назад пермяк отправился работать на делянку в соседний Большесосновский район. С тех пор о нем ничего не известно, написала Старкова в паблике «Жди меня» поиск людей Пермь Приволжский ФО» в соцсети «ВКонтакте». «Я, Старкова Екатерина Александровна, разыскиваю своего сына Старкова Вадима Михайловича, 1981 года рождения, пропавшего с 28 июня 2005 года. Работал на делянке около деревни Желнино. И с этого времени место нахождения его неизвестно. Прошу тех, кто его видел, или что-нибудь знает [о его судьбе], сообщить мне об этом», — написала Екатерина. Женщина также оставила в паблике номер своего телефона и домашний адрес для обратной связи, выразив надежду, что ее сын обязательно найдется. Ранее URA.RU рассказало о пермяке, который спустя 38 лет после усыновления решил найти своих биологических родителей. А двое близняшек из Перми, случайно разлученные в роддоме, смогли найти друг друга лишь спустя 33 года.