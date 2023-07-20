Baza: беспилотники атаковали аэродром в Рязанской области

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Аэродром в Рязанской области подвергнулся атаке беспилотников, пишет Baza Фото:

Аэродром в Рязанской области подвергся атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Повреждений и пострадавших нет.

«Аэродром в Рязанской области был атакован предварительно с помощью БПЛА», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в результате взрыва была обнаружена воронка диаметром 10 сантиметров и глубиной 1,5 сантиметра на стоянке самолетов в Московском районе области. Предварительные данные указывают на то, что взрыв мог быть осуществлен кустарным квадрокоптером. Пока нет информации о повреждениях или пострадавших, передает Baza.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Аэродром в Рязанской области подвергся атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Повреждений и пострадавших нет. «Аэродром в Рязанской области был атакован предварительно с помощью БПЛА», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в результате взрыва была обнаружена воронка диаметром 10 сантиметров и глубиной 1,5 сантиметра на стоянке самолетов в Московском районе области. Предварительные данные указывают на то, что взрыв мог быть осуществлен кустарным квадрокоптером. Пока нет информации о повреждениях или пострадавших, передает Baza. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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