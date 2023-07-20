Baza: беспилотники атаковали аэродром в Рязанской области 20 июля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 + Аэродром в Рязанской области подвергнулся атаке беспилотников, пишет Baza Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Аэродром в Рязанской области подвергся атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Повреждений и пострадавших нет. «Аэродром в Рязанской области был атакован предварительно с помощью БПЛА», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в результате взрыва была обнаружена воронка диаметром 10 сантиметров и глубиной 1,5 сантиметра на стоянке самолетов в Московском районе области. Предварительные данные указывают на то, что взрыв мог быть осуществлен кустарным квадрокоптером. Пока нет информации о повреждениях или пострадавших, передает Baza. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Аэродром в Рязанской области подвергся атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Повреждений и пострадавших нет. «Аэродром в Рязанской области был атакован предварительно с помощью БПЛА», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в результате взрыва была обнаружена воронка диаметром 10 сантиметров и глубиной 1,5 сантиметра на стоянке самолетов в Московском районе области. Предварительные данные указывают на то, что взрыв мог быть осуществлен кустарным квадрокоптером. Пока нет информации о повреждениях или пострадавших, передает Baza. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям