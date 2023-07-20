Baza: беспилотники атаковали аэродром в Рязанской области

Аэродром в Рязанской области подвергся атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Повреждений и пострадавших нет.
«Аэродром в Рязанской области был атакован предварительно с помощью БПЛА», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в результате взрыва была обнаружена воронка диаметром 10 сантиметров и глубиной 1,5 сантиметра на стоянке самолетов в Московском районе области. Предварительные данные указывают на то, что взрыв мог быть осуществлен кустарным квадрокоптером. Пока нет информации о повреждениях или пострадавших, передает Baza.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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