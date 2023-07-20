Mash: в крымском селе упал украинский дрон, начиненный взрывчаткой

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Беспилотник ВСУ чудом не упал на крыши жилых домов, пишет Mash Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В нескольких километрах от крымского села Межводное был обнаружен украинский беспилотник, заряженный взрывчаткой и поражающими элементами. БПЛА едва не рухнул на крыши жилых домов.

«Украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами, обнаружили в нескольких километрах от крымского села Межводное», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что беспилотник лишь чудом не упал на жилые дома.

Местный житель в возрасте 55 лет обнаружил БПЛА-камикадзе 19 июля около двух часов ночи. Это произошло непосредственно перед украинской атакой на склад боеприпасов в Кировском районе. Мужчина, услышав взрыв, вызвал спасателей и отправился на место происшествия. Там он обнаружил обломки беспилотника, разбросанные поражающие элементы и возгорание на площади нескольких десятков метров, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В нескольких километрах от крымского села Межводное был обнаружен украинский беспилотник, заряженный взрывчаткой и поражающими элементами. БПЛА едва не рухнул на крыши жилых домов. «Украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами, обнаружили в нескольких километрах от крымского села Межводное», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что беспилотник лишь чудом не упал на жилые дома. Местный житель в возрасте 55 лет обнаружил БПЛА-камикадзе 19 июля около двух часов ночи. Это произошло непосредственно перед украинской атакой на склад боеприпасов в Кировском районе. Мужчина, услышав взрыв, вызвал спасателей и отправился на место происшествия. Там он обнаружил обломки беспилотника, разбросанные поражающие элементы и возгорание на площади нескольких десятков метров, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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