Mash: в крымском селе упал украинский дрон, начиненный взрывчаткой 20 июля 2023 в 18:13 Размер текста - 17 + Беспилотник ВСУ чудом не упал на крыши жилых домов, пишет Mash Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В нескольких километрах от крымского села Межводное был обнаружен украинский беспилотник, заряженный взрывчаткой и поражающими элементами. БПЛА едва не рухнул на крыши жилых домов. «Украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами, обнаружили в нескольких километрах от крымского села Межводное», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что беспилотник лишь чудом не упал на жилые дома. Местный житель в возрасте 55 лет обнаружил БПЛА-камикадзе 19 июля около двух часов ночи. Это произошло непосредственно перед украинской атакой на склад боеприпасов в Кировском районе. Мужчина, услышав взрыв, вызвал спасателей и отправился на место происшествия. Там он обнаружил обломки беспилотника, разбросанные поражающие элементы и возгорание на площади нескольких десятков метров, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В нескольких километрах от крымского села Межводное был обнаружен украинский беспилотник, заряженный взрывчаткой и поражающими элементами. БПЛА едва не рухнул на крыши жилых домов. «Украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами, обнаружили в нескольких километрах от крымского села Межводное», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что беспилотник лишь чудом не упал на жилые дома. Местный житель в возрасте 55 лет обнаружил БПЛА-камикадзе 19 июля около двух часов ночи. Это произошло непосредственно перед украинской атакой на склад боеприпасов в Кировском районе. Мужчина, услышав взрыв, вызвал спасателей и отправился на место происшествия. Там он обнаружил обломки беспилотника, разбросанные поражающие элементы и возгорание на площади нескольких десятков метров, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям