В пермском поселке на поляне устроили модный показ. Фото

21 июля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Модный показ прошел на свежем воздухе (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU В Павловске Пермского края во время празднования дня поселка устроили показ мод. Модели представили платья Верещагинской трикотажной фабрики от дизайнера Елены Юдиной. «В п. Павловский состоялся показ от Верещагинской трикотажной фабрики модной летней коллекции нашего профессионального дизайнера Елены Юдиной Rinascimento dolce „Остатки сладки“. Все было круто и на высшем уровне», — сообщается на старице фабрики в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что поселок Павловский, основанный в 1816 году графом Павлом Строгановым, отмечает день рождения в пионерском стиле. Организаторы развлекали жителей пионерским квестом и концертом «Взвейтесь кострами серые будни». Отличная погода помогла в моделям Верещагинская трикотажная фабрика в ВК https://vk.com/club82354438 Показ прошел в поселке Павловский Верещагинская трикотажная фабрика в ВК https://vk.com/club82354438 Отмечали праздник на свежем воздухе Верещагинская трикотажная фабрика в ВК https://vk.com/club82354438 Наряды представила Верещагинская трикотажная фабрика Верещагинская трикотажная фабрика в ВК https://vk.com/club82354438 Автором коллекции выступила Елена Юдина Верещагинская трикотажная фабрика в ВК https://vk.com/club82354438

В Павловске Пермского края во время празднования дня поселка устроили показ мод. Модели представили платья Верещагинской трикотажной фабрики от дизайнера Елены Юдиной. «В п. Павловский состоялся показ от Верещагинской трикотажной фабрики модной летней коллекции нашего профессионального дизайнера Елены Юдиной Rinascimento dolce „Остатки сладки“. Все было круто и на высшем уровне», — сообщается на старице фабрики в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что поселок Павловский, основанный в 1816 году графом Павлом Строгановым, отмечает день рождения в пионерском стиле. Организаторы развлекали жителей пионерским квестом и концертом «Взвейтесь кострами серые будни».