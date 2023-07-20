В Павловске Пермского края во время празднования дня поселка устроили показ мод. Модели представили платья Верещагинской трикотажной фабрики от дизайнера Елены Юдиной.
«В п. Павловский состоялся показ от Верещагинской трикотажной фабрики модной летней коллекции нашего профессионального дизайнера Елены Юдиной Rinascimento dolce „Остатки сладки“. Все было круто и на высшем уровне», — сообщается на старице фабрики в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что поселок Павловский, основанный в 1816 году графом Павлом Строгановым, отмечает день рождения в пионерском стиле. Организаторы развлекали жителей пионерским квестом и концертом «Взвейтесь кострами серые будни».
Отличная погода помогла в моделям
Верещагинская трикотажная фабрика в ВК https://vk.com/club82354438
Показ прошел в поселке Павловский
Верещагинская трикотажная фабрика в ВК https://vk.com/club82354438
Отмечали праздник на свежем воздухе
Верещагинская трикотажная фабрика в ВК https://vk.com/club82354438
Наряды представила Верещагинская трикотажная фабрика
Верещагинская трикотажная фабрика в ВК https://vk.com/club82354438
Автором коллекции выступила Елена Юдина
Верещагинская трикотажная фабрика в ВК https://vk.com/club82354438
В Павловске Пермского края во время празднования дня поселка устроили показ мод. Модели представили платья Верещагинской трикотажной фабрики от дизайнера Елены Юдиной. «В п. Павловский состоялся показ от Верещагинской трикотажной фабрики модной летней коллекции нашего профессионального дизайнера Елены Юдиной Rinascimento dolce „Остатки сладки“. Все было круто и на высшем уровне», — сообщается на старице фабрики в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что поселок Павловский, основанный в 1816 году графом Павлом Строгановым, отмечает день рождения в пионерском стиле. Организаторы развлекали жителей пионерским квестом и концертом «Взвейтесь кострами серые будни».