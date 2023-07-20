20 июля 2023

В пермском поселке на поляне устроили модный показ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, красота, город, отдых, цветы, весна, одуванчики, девушка с одуванчиками
Модный показ прошел на свежем воздухе (архивное фото) Фото:

В Павловске Пермского края во время празднования дня поселка устроили показ мод. Модели представили платья Верещагинской трикотажной фабрики от дизайнера Елены Юдиной.

«В п. Павловский состоялся показ от Верещагинской трикотажной фабрики модной летней коллекции нашего профессионального дизайнера Елены Юдиной Rinascimento dolce „Остатки сладки“. Все было круто и на высшем уровне», — сообщается на старице фабрики в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что поселок Павловский, основанный в 1816 году графом Павлом Строгановым, отмечает день рождения в пионерском стиле. Организаторы развлекали жителей пионерским квестом и концертом «Взвейтесь кострами серые будни».

Отличная погода помогла в моделям
Отличная погода помогла в моделям
Показ прошел в поселке Павловский
Показ прошел в поселке Павловский
Отмечали праздник на свежем воздухе
Отмечали праздник на свежем воздухе
Наряды представила Верещагинская трикотажная фабрика
Наряды представила Верещагинская трикотажная фабрика
Автором коллекции выступила Елена Юдина
Автором коллекции выступила Елена Юдина

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Павловске Пермского края во время празднования дня поселка устроили показ мод. Модели представили платья Верещагинской трикотажной фабрики от дизайнера Елены Юдиной. «В п. Павловский состоялся показ от Верещагинской трикотажной фабрики модной летней коллекции нашего профессионального дизайнера Елены Юдиной Rinascimento dolce „Остатки сладки“. Все было круто и на высшем уровне», — сообщается на старице фабрики в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что поселок Павловский, основанный в 1816 году графом Павлом Строгановым, отмечает день рождения в пионерском стиле. Организаторы развлекали жителей пионерским квестом и концертом «Взвейтесь кострами серые будни».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...