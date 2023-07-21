Мишустин выделил Челябинской области 700 миллионов на развитие туризма

Михаил Мишустин выделил средства, которые поступят в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области 701 млн рублей на развитие туризма. Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, средства предназначены для создания инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Наименование субъекта РФ — Челябинская область. Сумма 701 млн рублей», — говорится в документе.

Распоряжением внесены изменения в распределение субсидий регионам. Кроме Челябинской области, деньги предусмотрели для Адыгеи, Камчатского и Приморского краев, Иркутской, Тверской и Ярославской областей. Средства в Челябинск поступят в 2024 году.

В документе сказано, что общее количество реализуемых в 2022—2024 годах инвестпроектов в сфере туризма в стране должно быть не меньше 50, в том числе в 2024 году — не меньше 10. Первоначально сумму предусмотрели в распоряжении от декабря 2021 года. Размер поддержки не изменился. Она дополнит транши в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году было заявило о выделении региону более 540 млн рублей на развитие туристской инфраструктуры.