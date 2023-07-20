ЕС ввел санкции против ГУВД Москвы и директора ФСИН России

Аркадий Гостев включен в санкционный список Евросоюза
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Евросоюз (ЕС) внес в санкционный список ГУВД Москвы и директора ФСИН России Аркадия Гостева. Об этом стало известно из официального документа ЕС.
«В санкционный список включены директор ФСИН РФ Аркадий Гостев и ГУВД Москвы», — говорится в документе. Там добавили, что санкции также направлены против департамента информационных технологий Москвы, представителей руководства исправительной колонии №6 во Владимирской области, где находится оппозиционер Алексей Навальный, а также вице-мэр Москвы Наталья Сергунина и другие 11 российских чиновников.
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