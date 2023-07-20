ЕС ввел санкции против ГУВД Москвы и директора ФСИН России 20 июля 2023 в 19:33 Размер текста - 17 + Аркадий Гостев включен в санкционный список Евросоюза Фото: МВД РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз (ЕС) внес в санкционный список ГУВД Москвы и директора ФСИН России Аркадия Гостева. Об этом стало известно из официального документа ЕС. «В санкционный список включены директор ФСИН РФ Аркадий Гостев и ГУВД Москвы», — говорится в документе. Там добавили, что санкции также направлены против департамента информационных технологий Москвы, представителей руководства исправительной колонии №6 во Владимирской области, где находится оппозиционер Алексей Навальный, а также вице-мэр Москвы Наталья Сергунина и другие 11 российских чиновников. Евросоюз (ЕС) внес в санкционный список ГУВД Москвы и директора ФСИН России Аркадия Гостева. Об этом стало известно из официального документа ЕС. «В санкционный список включены директор ФСИН РФ Аркадий Гостев и ГУВД Москвы», — говорится в документе. Там добавили, что санкции также направлены против департамента информационных технологий Москвы, представителей руководства исправительной колонии №6 во Владимирской области, где находится оппозиционер Алексей Навальный, а также вице-мэр Москвы Наталья Сергунина и другие 11 российских чиновников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям