ЕС ввел санкции против ГУВД Москвы и директора ФСИН России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Аркадий Гостев включен в санкционный список Евросоюза Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз (ЕС) внес в санкционный список ГУВД Москвы и директора ФСИН России Аркадия Гостева. Об этом стало известно из официального документа ЕС.

«В санкционный список включены директор ФСИН РФ Аркадий Гостев и ГУВД Москвы», — говорится в документе. Там добавили, что санкции также направлены против департамента информационных технологий Москвы, представителей руководства исправительной колонии №6 во Владимирской области, где находится оппозиционер Алексей Навальный, а также вице-мэр Москвы Наталья Сергунина и другие 11 российских чиновников.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз (ЕС) внес в санкционный список ГУВД Москвы и директора ФСИН России Аркадия Гостева. Об этом стало известно из официального документа ЕС. «В санкционный список включены директор ФСИН РФ Аркадий Гостев и ГУВД Москвы», — говорится в документе. Там добавили, что санкции также направлены против департамента информационных технологий Москвы, представителей руководства исправительной колонии №6 во Владимирской области, где находится оппозиционер Алексей Навальный, а также вице-мэр Москвы Наталья Сергунина и другие 11 российских чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...