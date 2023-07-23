Генерал ВСУ Кривонос признал провалы украинской армии

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Нато.вооружение. техника. stock, ВСУ, чвк, наемник, stock
По ряду направлений ВСУ находятся на провальном уровне, считает Кривонос Фото:

Российская армия превосходит по оснащению и вооружению украинских военных. По уровню вооружения ВСУ имеют большие провалы. Об этом рассказал в интервью генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. <…> К сожалению, в определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы», — признался Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

По мнению генерала, из-за высокого уровня коррупции на Украине, и без того ограниченные ресурсы тратятся киевским режимом впустую. Коррупционные скандалы возникают, подчеркнул Кривонос, практически каждую неделю.

Ранее сообщалось, что весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на коррупцию. Проверка пройдет в течение трех месяцев, рассказал глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков.

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Российская армия превосходит по оснащению и вооружению украинских военных. По уровню вооружения ВСУ имеют большие провалы. Об этом рассказал в интервью генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. «Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. <…> К сожалению, в определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы», — признался Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой». По мнению генерала, из-за высокого уровня коррупции на Украине, и без того ограниченные ресурсы тратятся киевским режимом впустую. Коррупционные скандалы возникают, подчеркнул Кривонос, практически каждую неделю. Ранее сообщалось, что весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на коррупцию. Проверка пройдет в течение трех месяцев, рассказал глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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