Генерал ВСУ Кривонос признал провалы украинской армии

Российская армия превосходит по оснащению и вооружению украинских военных. По уровню вооружения ВСУ имеют большие провалы. Об этом рассказал в интервью генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
«Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. <…> К сожалению, в определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы», — признался Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
По мнению генерала, из-за высокого уровня коррупции на Украине, и без того ограниченные ресурсы тратятся киевским режимом впустую. Коррупционные скандалы возникают, подчеркнул Кривонос, практически каждую неделю.
Ранее сообщалось, что весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на коррупцию. Проверка пройдет в течение трех месяцев, рассказал глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков.
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