Компания пермского экс-министра отсудила 19 млн у фирмы из Краснодара

АО «Камтекс-Химпром» отсудило 19 млн рублей у компании из Краснодара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермская компания «Камтекс-Химпром» отсудила 19 миллионов рублей у ООО «Лакокраска» из Краснодара. Об этом говорится в судебном решении. Директором АО «Камтекс-Химпром» является бывший министр сельского хозяйства краевого правительства Оксана Бреднева.

«Суд решил взыскать с ООО „Лакокраска“ в пользу АО „Камтекс-Химпром“ 17 миллионов 370 тысяч рублей и неустойку в сумме 2 миллиона 66 тысяч рублей. Ответчик должен также возместить расходы по уплате государственной пошлины в сумме 120 тысяч 181 рубль», — говорится в решении арбитражного суда Пермского края.

Уточняется, что поставленный АО «Камтекс-Химпром» товар не был своевременно оплачен ответчиком ООО «Лакокраска». Речь идет о поставке фирме из Краснодара ангидрида фталевого в кристаллическом виде в мешках.

Ранее компании «Пермский научно-исследовательский технологический институт» и «Московский ювелирный завод» подали иск на правительство Пермского края из-за недвижимости. Истцы требовали отменить постановления органа о недвижимости, за которую организации платили налоги как за кадастровую стоимость. Об этом сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.