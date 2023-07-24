Пермяков предупредили, за что могут изъять иномарку с пробегом

Пермский автодилер: автомобиль с пробегом могут изъять за следы ремонта

25 июля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Продавец может взять иномарку в лизинг за границей и продать в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU В целях выгоды «серые» дилеры могут ввозить в Россию пересобранные автомобили или взятые в лизинг за границей. Также можно нарваться на иномарку, которая находится в розыске у Интерпола, рассказала URA.RU генеральный директор пермской компании «Верра» Анна Бояршинова. «За границей профессионально пересобирают автомобили-клоны и нелегально присваивают VIN-код, принадлежащий другой иномарке. В российской базе автомобиль будет „чистым“, но при постановке на учет в ГБИДД могут обнаружить следы ремонта и изъять авто», — сообщила Бояршинова корреспонденту агентства. Она уточнила, что автомобиль могут изъять, если установят факт перебивки номеров, ремонта кузова, кабины, шасси, рамы, а также если авто объявлено в розыск Интерполом. В международный розыск машина может попасть, если продавец взял ее в лизинг за границей, не расплатился, привез в Россию и продал. Поскольку автомобиль находится в залоге у лизинговой компании и фактически принадлежит ей, он объявляется сначала в местный, затем в международный розыск. Когда машину найдут, ее изымут у конечного покупателя — российского автолюбителя. Чтобы этого не произошло, лучше покупать автомобиль у проверенного дилера, отметила Бояршинова. Ранее автоэксперты рассказали о новых схемах обмана при покупке иномарки. Они могут появиться в связи с увеличением утилизационного сбора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В целях выгоды «серые» дилеры могут ввозить в Россию пересобранные автомобили или взятые в лизинг за границей. Также можно нарваться на иномарку, которая находится в розыске у Интерпола, рассказала URA.RU генеральный директор пермской компании «Верра» Анна Бояршинова. «За границей профессионально пересобирают автомобили-клоны и нелегально присваивают VIN-код, принадлежащий другой иномарке. В российской базе автомобиль будет „чистым“, но при постановке на учет в ГБИДД могут обнаружить следы ремонта и изъять авто», — сообщила Бояршинова корреспонденту агентства. Она уточнила, что автомобиль могут изъять, если установят факт перебивки номеров, ремонта кузова, кабины, шасси, рамы, а также если авто объявлено в розыск Интерполом. В международный розыск машина может попасть, если продавец взял ее в лизинг за границей, не расплатился, привез в Россию и продал. Поскольку автомобиль находится в залоге у лизинговой компании и фактически принадлежит ей, он объявляется сначала в местный, затем в международный розыск. Когда машину найдут, ее изымут у конечного покупателя — российского автолюбителя. Чтобы этого не произошло, лучше покупать автомобиль у проверенного дилера, отметила Бояршинова. Ранее автоэксперты рассказали о новых схемах обмана при покупке иномарки. Они могут появиться в связи с увеличением утилизационного сбора.