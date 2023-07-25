Задержанного УФСБ главу челябинского райцентра не отпустили домой

Задержанный УФСБ глава поселка Фершампенуаз Борис Сагитдинов остался в СИЗО

Борис Сагитдинов продолжит находиться под стражей до 2 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Задержанному УФСБ по Челябинской области по подозрению в получении взятки главе поселка Фершампенуаз Борису Сагитдинову не стали смягчать меру пресечения с СИЗО на домашний арест. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, он останется под стражей до 2 августа.

«Суд оставил без изменения избранную Сагитдинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. То есть до 2 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокаты Сагитдинова поддержали жалобу своего подопечного. Они настаивали на смягчении меры пресечения до домашнего ареста. Гособвинитель, в свою очередь, просил суд оставить постановление суда первой инстанции без изменений.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Сагитдинова в начале июня. Ему предъявили обвинения в получении взятки. По версии следствия, глава поселка получил от предпринимателя 50 тысяч рублей. Это был первый транш из 220-тысячной взятки. За это Сагитдинов должен был помочь бизнесмену с получением контракта на разработку документации для строительства дорог.

Также у следствия есть мнение, что Сагитдинов причастен к превышению должностных полномочий. Занимая пост главы поселения, он незаконно помог местному жителю избавиться от наказания в виде исправительных работ.