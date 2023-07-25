В Челябинске заведующий обкрадывал свое образовательное учреждение

26 июля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Обвиняемый похитил из бюджета образовательного учреждения свыше 142 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске заведующий центра «Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования» похитил из бюджета свыше 142 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили 26 июля в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Заведующий учебно-методическим центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников „Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования“ похитил свыше 142 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении него по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) передано в суд», — уточнили в пресс-службе. Следствие установило, что обвиняемый увеличивал часы работы и количество курсов преподавателям учреждения, договорившись, чтобы те возвращали ему за фиктивную работу деньги. Таки образом ему удалось похитить средства, которые были выделены в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В Челябинске заведующий центра «Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования» похитил из бюджета свыше 142 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили 26 июля в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Заведующий учебно-методическим центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников „Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования“ похитил свыше 142 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении него по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) передано в суд», — уточнили в пресс-службе. Следствие установило, что обвиняемый увеличивал часы работы и количество курсов преподавателям учреждения, договорившись, чтобы те возвращали ему за фиктивную работу деньги. Таки образом ему удалось похитить средства, которые были выделены в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».