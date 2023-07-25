25 июля 2023

В Челябинске заведующий обкрадывал свое образовательное учреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый похитил из бюджета образовательного учреждения свыше 142 000 рублей Фото:

В Челябинске заведующий центра «Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования» похитил из бюджета свыше 142 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили 26 июля в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Заведующий учебно-методическим центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников „Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования“ похитил свыше 142 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении него по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) передано в суд», — уточнили в пресс-службе.

Следствие установило, что обвиняемый увеличивал часы работы и количество курсов преподавателям учреждения, договорившись, чтобы те возвращали ему за фиктивную работу деньги. Таки образом ему удалось похитить средства, которые были выделены в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

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В Челябинске заведующий центра «Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования» похитил из бюджета свыше 142 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили 26 июля в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Заведующий учебно-методическим центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников „Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования“ похитил свыше 142 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении него по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) передано в суд», — уточнили в пресс-службе. Следствие установило, что обвиняемый увеличивал часы работы и количество курсов преподавателям учреждения, договорившись, чтобы те возвращали ему за фиктивную работу деньги. Таки образом ему удалось похитить средства, которые были выделены в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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