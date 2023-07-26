Пермяков зовут работать на объектах «Газпрома» за зарплату в 200 тысяч

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На объекты ПАО «Газпром» срочно требуются электросварщики Фото:

Жителей Перми и Пермского края приглашают трудиться вахтой на объектах ПАО «Газпром». Работодателю срочно требуются электросварщики, которым обещают платить за один вахтовый месяц более 200 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Перми и Пермского края на объектах ПАО „Газпром“. Работа вахтой в специализированном сварочно-монтажном предприятии „Газстройпром“, которое является генеральным подрядчиком ПАО „Газпром“. Электросварщики ручной сварки технологических трубопроводов 5-6 разрядов. Зарплата — 216 тысяч рублей на руки за вахтовый месяц», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что одна смена составляет 10 часов. Проезд до места работы, проживание и горячее трехразовое питание предоставляются за счет работодателя. Также он организует для вахтовиков прохождение медкомиссии. При трудоустройстве обязательно наличие опыта. Навыки претендентов будут проверяться на экзамене по сварке деталей трубопроводов в городе Гагарине Смоленской области.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на заводах компании «Фосагро». Там срочно требуются электрогазосварщики, которым обещают зарплату в 260 тысяч рублей.

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Жителей Перми и Пермского края приглашают трудиться вахтой на объектах ПАО «Газпром». Работодателю срочно требуются электросварщики, которым обещают платить за один вахтовый месяц более 200 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Перми и Пермского края на объектах ПАО „Газпром“. Работа вахтой в специализированном сварочно-монтажном предприятии „Газстройпром“, которое является генеральным подрядчиком ПАО „Газпром“. Электросварщики ручной сварки технологических трубопроводов 5-6 разрядов. Зарплата — 216 тысяч рублей на руки за вахтовый месяц», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что одна смена составляет 10 часов. Проезд до места работы, проживание и горячее трехразовое питание предоставляются за счет работодателя. Также он организует для вахтовиков прохождение медкомиссии. При трудоустройстве обязательно наличие опыта. Навыки претендентов будут проверяться на экзамене по сварке деталей трубопроводов в городе Гагарине Смоленской области. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на заводах компании «Фосагро». Там срочно требуются электрогазосварщики, которым обещают зарплату в 260 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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