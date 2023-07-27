Челябинцев кормили творогом, изготовленным из сырья неизвестного происхождения

28 июля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Предприятие не смогло отследить фальсификацию сырья из Чеченской Республики Фото: Анна Майорова © URA.RU В соцучреждения Челябинской области завезли творог, изготовленный из сырья неизвестного происхождения. О том, что его произвели в Увельском районе, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На молокозавод в Увельский районе из Чеченской Республики доставили 2,8 тонны сливочного масла. В этот же день из него, воды и сухого молока было изготовлено 2,7 тонны творога. Выяснилось, что для производства масла было использовано сырье, не указанное в документах», — уточнили URA.RU в ведомстве. На фальсификацию масла указали данные о сырье: из 20 тонн молока изготовили 20 тонн масла. Такое количество готового продукта невозможно при исходных данных. Творог, в котором использовалось это масло, поступил в социальные учреждения Челябинской области. Молокозавод не мог самостоятельно отследить, как было произведено сырье из Чеченской Республики. Ведомство проинформировало производство и учреждения о том, что творог следует изъять из оборота.

В соцучреждения Челябинской области завезли творог, изготовленный из сырья неизвестного происхождения. О том, что его произвели в Увельском районе, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На молокозавод в Увельский районе из Чеченской Республики доставили 2,8 тонны сливочного масла. В этот же день из него, воды и сухого молока было изготовлено 2,7 тонны творога. Выяснилось, что для производства масла было использовано сырье, не указанное в документах», — уточнили URA.RU в ведомстве. На фальсификацию масла указали данные о сырье: из 20 тонн молока изготовили 20 тонн масла. Такое количество готового продукта невозможно при исходных данных. Творог, в котором использовалось это масло, поступил в социальные учреждения Челябинской области. Молокозавод не мог самостоятельно отследить, как было произведено сырье из Чеченской Республики. Ведомство проинформировало производство и учреждения о том, что творог следует изъять из оборота.