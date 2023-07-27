27 июля 2023

Челябинцев кормили творогом, изготовленным из сырья неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, творог, еда, столовая
Предприятие не смогло отследить фальсификацию сырья из Чеченской Республики Фото:

В соцучреждения Челябинской области завезли творог, изготовленный из сырья неизвестного происхождения. О том, что его произвели в Увельском районе, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На молокозавод в Увельский районе из Чеченской Республики доставили 2,8 тонны сливочного масла. В этот же день из него, воды и сухого молока было изготовлено 2,7 тонны творога. Выяснилось, что для производства масла было использовано сырье, не указанное в документах», — уточнили URA.RU в ведомстве.

На фальсификацию масла указали данные о сырье: из 20 тонн молока изготовили 20 тонн масла. Такое количество готового продукта невозможно при исходных данных. Творог, в котором использовалось это масло, поступил в социальные учреждения Челябинской области.

Молокозавод не мог самостоятельно отследить, как было произведено сырье из Чеченской Республики. Ведомство проинформировало производство и учреждения о том, что творог следует изъять из оборота.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В соцучреждения Челябинской области завезли творог, изготовленный из сырья неизвестного происхождения. О том, что его произвели в Увельском районе, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На молокозавод в Увельский районе из Чеченской Республики доставили 2,8 тонны сливочного масла. В этот же день из него, воды и сухого молока было изготовлено 2,7 тонны творога. Выяснилось, что для производства масла было использовано сырье, не указанное в документах», — уточнили URA.RU в ведомстве. На фальсификацию масла указали данные о сырье: из 20 тонн молока изготовили 20 тонн масла. Такое количество готового продукта невозможно при исходных данных. Творог, в котором использовалось это масло, поступил в социальные учреждения Челябинской области. Молокозавод не мог самостоятельно отследить, как было произведено сырье из Чеченской Республики. Ведомство проинформировало производство и учреждения о том, что творог следует изъять из оборота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...