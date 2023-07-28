Премьер Катара после неожиданного визита пообещал Украине сто миллионов долларов

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль, stock
Катар выделит Украине 100 миллионов долларов, заявил Денис Шмыгаль Фото:

В пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Катар выделит Украине 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной поддержки. Он поделился этой новостью в своем telegram-канале после встречи с катарским премьером.

«Катар выделяет Украине 100 миллионов долларов гуманитарной поддержки», — написал Шмыгаль в telegram-канале. Он добавил, что эти средства будут использованы для восстановления в области медицины, образования, гуманитарного разминирования и других социальных и гуманитарных проектов.

Ранее глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани неожиданно прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Заявлено, что визит осуществляется для обсуждения важных вопросов и передачи приветствия от эмира Катара.

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В пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Катар выделит Украине 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной поддержки. Он поделился этой новостью в своем telegram-канале после встречи с катарским премьером. «Катар выделяет Украине 100 миллионов долларов гуманитарной поддержки», — написал Шмыгаль в telegram-канале. Он добавил, что эти средства будут использованы для восстановления в области медицины, образования, гуманитарного разминирования и других социальных и гуманитарных проектов. Ранее глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани неожиданно прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Заявлено, что визит осуществляется для обсуждения важных вопросов и передачи приветствия от эмира Катара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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