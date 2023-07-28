Премьер Катара неожиданно прибыл на Украину

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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
Премьер Катара Рахман Аль Тани намерен обсудить важные вопросы с Владимиром Зеленским, заявил Мухаммед аль-Ансари Фото:

Глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани неожиданно прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитического ведомства эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл сегодня с визитом на Украину», — передает слова Мухаммеда аль-Ансари ТАСС. Он добавил, что визит направлен на обсуждение важных вопросов и передачу приветствия эмира Катара.

Шейх также планирует провести встречи с главой правительства Украины и министром иностранных дел страны. Основная цель визита — смягчение гуманитарных последствий российско-украинского кризиса, включая возможности экспорта продовольствия с Украины после выхода России из зерновой сделки, заключил представитель ведомства.

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Глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани неожиданно прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитического ведомства эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. «Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл сегодня с визитом на Украину», — передает слова Мухаммеда аль-Ансари ТАСС. Он добавил, что визит направлен на обсуждение важных вопросов и передачу приветствия эмира Катара. Шейх также планирует провести встречи с главой правительства Украины и министром иностранных дел страны. Основная цель визита — смягчение гуманитарных последствий российско-украинского кризиса, включая возможности экспорта продовольствия с Украины после выхода России из зерновой сделки, заключил представитель ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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