Синоптики предупредили пермяков о жаркой погоде до 33 градусов

29 июля 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют жару в Перми до 33 градусов на субботу и воскресенье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми синоптики прогнозируют жаркую погоду на субботу и воскресенье до 33 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В субботу и воскресенье в Перми будет сухо и жарко. Температура воздуха 29 июля ожидается ночью 13-15 градусов, днем 27-32 градуса. На 30 июля прогнозируется ночью 15-20 градусов, днем до 33 градусов жары», — говорится в прогнозе. По данным метеорологов, жаркая погода сохранится в Пермском крае и 31 июля. По предварительному прогнозу, начало августа в Прикамье также будет жарким, местами пройдут дожди.

В Перми синоптики прогнозируют жаркую погоду на субботу и воскресенье до 33 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В субботу и воскресенье в Перми будет сухо и жарко. Температура воздуха 29 июля ожидается ночью 13-15 градусов, днем 27-32 градуса. На 30 июля прогнозируется ночью 15-20 градусов, днем до 33 градусов жары», — говорится в прогнозе. По данным метеорологов, жаркая погода сохранится в Пермском крае и 31 июля. По предварительному прогнозу, начало августа в Прикамье также будет жарким, местами пройдут дожди.