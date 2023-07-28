28 июля 2023

Синоптики предупредили пермяков о жаркой погоде до 33 градусов

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Катайский детский дом. Курганская область, Катайск, погода, температура, оконный термометр
Синоптики прогнозируют жару в Перми до 33 градусов на субботу и воскресенье Фото:

В Перми синоптики прогнозируют жаркую погоду на субботу и воскресенье до 33 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В субботу и воскресенье в Перми будет сухо и жарко. Температура воздуха 29 июля ожидается ночью 13-15 градусов, днем 27-32 градуса. На 30 июля прогнозируется ночью 15-20 градусов, днем до 33 градусов жары», — говорится в прогнозе.

По данным метеорологов, жаркая погода сохранится в Пермском крае и 31 июля. По предварительному прогнозу, начало августа в Прикамье также будет жарким, местами пройдут дожди.

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В Перми синоптики прогнозируют жаркую погоду на субботу и воскресенье до 33 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В субботу и воскресенье в Перми будет сухо и жарко. Температура воздуха 29 июля ожидается ночью 13-15 градусов, днем 27-32 градуса. На 30 июля прогнозируется ночью 15-20 градусов, днем до 33 градусов жары», — говорится в прогнозе. По данным метеорологов, жаркая погода сохранится в Пермском крае и 31 июля. По предварительному прогнозу, начало августа в Прикамье также будет жарким, местами пройдут дожди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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