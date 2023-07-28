Синоптики предупредили пермяков о жаркой погоде до 33 градусов

Синоптики прогнозируют жару в Перми до 33 градусов на субботу и воскресенье
В Перми синоптики прогнозируют жаркую погоду на субботу и воскресенье до 33 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В субботу и воскресенье в Перми будет сухо и жарко. Температура воздуха 29 июля ожидается ночью 13-15 градусов, днем 27-32 градуса. На 30 июля прогнозируется ночью 15-20 градусов, днем до 33 градусов жары», — говорится в прогнозе.
По данным метеорологов, жаркая погода сохранится в Пермском крае и 31 июля. По предварительному прогнозу, начало августа в Прикамье также будет жарким, местами пройдут дожди.
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