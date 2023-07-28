На челябинской трассе второй раз за сутки произошло массовое ДТП. Фото

Под Миассом на трассе столкнулись четыре автомобиля

29 июля 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Возле Миасса за сутки произошло два массовых ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М5-Урал недалеко от Миасса (Челябинская область) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Это втором массовое ДТП в Миассе за сутки. «На 1758-м километре автодороги Москва-Челябинск в районе Миасса произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Травмы получили два человека», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. На месте аварии работают два экипажа ДПС. Введено реверсивное движение. На территории Миасского городского округа в субботу ранее произошло другое массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Оно случилось на 1779-м километре трассы М5-Урал. УГИБДД МВД России по Челябинской области УГИБДД МВД России по Челябинской области

На трассе М5-Урал недалеко от Миасса (Челябинская область) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Это втором массовое ДТП в Миассе за сутки. «На 1758-м километре автодороги Москва-Челябинск в районе Миасса произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Травмы получили два человека», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. На месте аварии работают два экипажа ДПС. Введено реверсивное движение. На территории Миасского городского округа в субботу ранее произошло другое массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Оно случилось на 1779-м километре трассы М5-Урал.