На трассе М5-Урал недалеко от Миасса (Челябинская область) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Это втором массовое ДТП в Миассе за сутки.
«На 1758-м километре автодороги Москва-Челябинск в районе Миасса произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Травмы получили два человека», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства.
На месте аварии работают два экипажа ДПС. Введено реверсивное движение.
На территории Миасского городского округа в субботу ранее произошло другое массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Оно случилось на 1779-м километре трассы М5-Урал.
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