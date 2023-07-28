28 июля 2023

На челябинской трассе второй раз за сутки произошло массовое ДТП. Фото

Под Миассом на трассе столкнулись четыре автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога, стела миасс, поворот на миасс
Возле Миасса за сутки произошло два массовых ДТП Фото:

На трассе М5-Урал недалеко от Миасса (Челябинская область) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Это втором массовое ДТП в Миассе за сутки.

«На 1758-м километре автодороги Москва-Челябинск в районе Миасса произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Травмы получили два человека», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства.

На месте аварии работают два экипажа ДПС. Введено реверсивное движение.

На территории Миасского городского округа в субботу ранее произошло другое массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Оно случилось на 1779-м километре трассы М5-Урал.

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На трассе М5-Урал недалеко от Миасса (Челябинская область) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Это втором массовое ДТП в Миассе за сутки. «На 1758-м километре автодороги Москва-Челябинск в районе Миасса произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Травмы получили два человека», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. На месте аварии работают два экипажа ДПС. Введено реверсивное движение. На территории Миасского городского округа в субботу ранее произошло другое массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Оно случилось на 1779-м километре трассы М5-Урал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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