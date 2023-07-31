31 июля 2023

Пермяк заставил застройщика заплатить на недочеты в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, недвижимость, новое жилье, новостройки, новая квартира, черновая отделка
Ремонт требовался новой квартире Фото:

Житель Перми купил квартиру в новом доме, но позже выяснил, что строители в своей работе нарушили ряд требований ГОСТ и СНиП. Доведение жилья до нормального состояния экспертиза оценила почти в 100 тысяч рублей, которые застройщик выплатить добровольно отказался. Тогда пермяк обратился в Мотовилихинский районный суд и выиграл дело.

«Суд пришел к выводу, что требования, связанные с устранением выявленных недостатков в квартире, истец вправе предъявить к ответчику, поскольку в период гарантийного срока — то есть в течение не менее пяти лет, именно строительная компания несет ответственность за ненадлежащее качество жилого помещения, возведенного им как застройщиком», — поясняется на сайте суда. В итоге строительную компанию обязали выплатить истцу компенсацию затрат на устранение недостатков квартиры, морального вреда, судебных расходов и расходов на адвоката, а также штраф. Всего более 146 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Соликамска заставил через суд управляющую компанию заплатить за потоп в своей квартире более 200 тысяч рублей. Вода попала в квартиру через чердак, который прохудился из-за бездействия УК.

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Житель Перми купил квартиру в новом доме, но позже выяснил, что строители в своей работе нарушили ряд требований ГОСТ и СНиП. Доведение жилья до нормального состояния экспертиза оценила почти в 100 тысяч рублей, которые застройщик выплатить добровольно отказался. Тогда пермяк обратился в Мотовилихинский районный суд и выиграл дело. «Суд пришел к выводу, что требования, связанные с устранением выявленных недостатков в квартире, истец вправе предъявить к ответчику, поскольку в период гарантийного срока — то есть в течение не менее пяти лет, именно строительная компания несет ответственность за ненадлежащее качество жилого помещения, возведенного им как застройщиком», — поясняется на сайте суда. В итоге строительную компанию обязали выплатить истцу компенсацию затрат на устранение недостатков квартиры, морального вреда, судебных расходов и расходов на адвоката, а также штраф. Всего более 146 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Соликамска заставил через суд управляющую компанию заплатить за потоп в своей квартире более 200 тысяч рублей. Вода попала в квартиру через чердак, который прохудился из-за бездействия УК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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