Пермяк заставил застройщика заплатить на недочеты в квартире

01 августа 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Ремонт требовался новой квартире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Перми купил квартиру в новом доме, но позже выяснил, что строители в своей работе нарушили ряд требований ГОСТ и СНиП. Доведение жилья до нормального состояния экспертиза оценила почти в 100 тысяч рублей, которые застройщик выплатить добровольно отказался. Тогда пермяк обратился в Мотовилихинский районный суд и выиграл дело. «Суд пришел к выводу, что требования, связанные с устранением выявленных недостатков в квартире, истец вправе предъявить к ответчику, поскольку в период гарантийного срока — то есть в течение не менее пяти лет, именно строительная компания несет ответственность за ненадлежащее качество жилого помещения, возведенного им как застройщиком», — поясняется на сайте суда. В итоге строительную компанию обязали выплатить истцу компенсацию затрат на устранение недостатков квартиры, морального вреда, судебных расходов и расходов на адвоката, а также штраф. Всего более 146 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Соликамска заставил через суд управляющую компанию заплатить за потоп в своей квартире более 200 тысяч рублей. Вода попала в квартиру через чердак, который прохудился из-за бездействия УК.

Житель Перми купил квартиру в новом доме, но позже выяснил, что строители в своей работе нарушили ряд требований ГОСТ и СНиП. Доведение жилья до нормального состояния экспертиза оценила почти в 100 тысяч рублей, которые застройщик выплатить добровольно отказался. Тогда пермяк обратился в Мотовилихинский районный суд и выиграл дело. «Суд пришел к выводу, что требования, связанные с устранением выявленных недостатков в квартире, истец вправе предъявить к ответчику, поскольку в период гарантийного срока — то есть в течение не менее пяти лет, именно строительная компания несет ответственность за ненадлежащее качество жилого помещения, возведенного им как застройщиком», — поясняется на сайте суда. В итоге строительную компанию обязали выплатить истцу компенсацию затрат на устранение недостатков квартиры, морального вреда, судебных расходов и расходов на адвоката, а также штраф. Всего более 146 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Соликамска заставил через суд управляющую компанию заплатить за потоп в своей квартире более 200 тысяч рублей. Вода попала в квартиру через чердак, который прохудился из-за бездействия УК.