Пермяк заставил УК выплатить более 200 тысяч рублей за потоп в квартире

31 июля 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Суд также взыскал с УК штраф в размере 67 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Соликамска (Пермский край) заставил управляющую компанию заплатить за потоп в своей квартире более 200 тысяч рублей. Из-за бездействия УК чердак дома прохудился, там возникла течь, которая затопила жилье, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Суд решил: взыскать с ООО „СКАТ“ в пользу истца компенсацию материального ущерба, причиненного заливом квартиры, в размере 100452 рублей, убытки в размере 4652 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей», — говорится в решении. Также УК должна выплатить штраф за несоблюдение удовлетворения требования потребителя в размере 67 тысяч рублей и оплатить судебные расходы. В суде соликамец предоставил доказательства, что из-за потопа в квартире были повреждены стены, потолки и полы двух комнат и кладовой. Также из-за протечки жильцы квартиры вынуждены были демонтировать старый и сделать новый натяжной потолок. Потоп в доме произошел из-за протечки в чердаке, который является зоной ответственности управляющей компании, поэтому суд постановил взыскать компенсацию с УК.

Житель Соликамска (Пермский край) заставил управляющую компанию заплатить за потоп в своей квартире более 200 тысяч рублей. Из-за бездействия УК чердак дома прохудился, там возникла течь, которая затопила жилье, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Суд решил: взыскать с ООО „СКАТ“ в пользу истца компенсацию материального ущерба, причиненного заливом квартиры, в размере 100452 рублей, убытки в размере 4652 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей», — говорится в решении. Также УК должна выплатить штраф за несоблюдение удовлетворения требования потребителя в размере 67 тысяч рублей и оплатить судебные расходы. В суде соликамец предоставил доказательства, что из-за потопа в квартире были повреждены стены, потолки и полы двух комнат и кладовой. Также из-за протечки жильцы квартиры вынуждены были демонтировать старый и сделать новый натяжной потолок. Потоп в доме произошел из-за протечки в чердаке, который является зоной ответственности управляющей компании, поэтому суд постановил взыскать компенсацию с УК.