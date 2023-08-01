В Челябинске изменится движение пяти троллейбусных маршрутов

Движение будет закрыто с 19 часов 3 августа до 5 утра 15 августа
В Челябинске будет временно закрыто движение по проспекту Ленина от Свободы до Свердловского проспекта, от Энгельса до Лесопарковой. В связи с этим троллейбусы № 10, 14, 16, 17, 19 изменят свои маршруты, сообщили URA.RU в областной службе перевозчика.
«Троллейбусы 10, 14, 16, 17, 19 временно изменят свои маршруты. Закрывается движение троллейбусов по проспекту Ленина от Свободы до Свердловского проспекта, от Энгельса до Лесопарковой», — рассказали в службе.
Движение будет закрыто с 19 часов 3 августа до 5 утра 15 августа. Челябинцам порекомендовали пользоваться автобусами под номерами 2, 4, 15, 64, 483.
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