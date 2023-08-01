01 августа 2023

В Челябинске изменится движение пяти троллейбусных маршрутов

В Челябинске изменится движение троллейбусных маршрутов № 10, 14, 16, 17, 19
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария, троллейбус проткнул штангой лобовое стекло автобусу. Челябинск, троллейбус, дтп, автобус, авария
Движение будет закрыто с 19 часов 3 августа до 5 утра 15 августа Фото:

В Челябинске будет временно закрыто движение по проспекту Ленина от Свободы до Свердловского проспекта, от Энгельса до Лесопарковой. В связи с этим троллейбусы № 10, 14, 16, 17, 19 изменят свои маршруты, сообщили URA.RU в областной службе перевозчика.

«Троллейбусы 10, 14, 16, 17, 19 временно изменят свои маршруты. Закрывается движение троллейбусов по проспекту Ленина от Свободы до Свердловского проспекта, от Энгельса до Лесопарковой», — рассказали в службе.

Движение будет закрыто с 19 часов 3 августа до 5 утра 15 августа. Челябинцам порекомендовали пользоваться автобусами под номерами 2, 4, 15, 64, 483.

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В Челябинске будет временно закрыто движение по проспекту Ленина от Свободы до Свердловского проспекта, от Энгельса до Лесопарковой. В связи с этим троллейбусы № 10, 14, 16, 17, 19 изменят свои маршруты, сообщили URA.RU в областной службе перевозчика. «Троллейбусы 10, 14, 16, 17, 19 временно изменят свои маршруты. Закрывается движение троллейбусов по проспекту Ленина от Свободы до Свердловского проспекта, от Энгельса до Лесопарковой», — рассказали в службе. Движение будет закрыто с 19 часов 3 августа до 5 утра 15 августа. Челябинцам порекомендовали пользоваться автобусами под номерами 2, 4, 15, 64, 483.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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