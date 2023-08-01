01 августа 2023

В Челябинской области три дня будут бушевать грозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
В регионе с 3 по 5 августа продолжатся дожди с грозами Фото:

В Челябинской области с 3 по 5 августа будут бушевать грозы с дождями. Температуры в низинах могут опускаться до девяти градусов, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области 3 августа пройдут дожди и грозы, возможен туман. Ночью температура опустится до 12-17 градусов, в низинах — до девяти. Днем температура составит 24-29 градусов, в горах — 20. 4 и 5 августа грозы с дождями не отступят. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 13-18 градусов, днем — 24-30. Порывы ветра при грозах будут достигать 12-15 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске 3 августа ожидаются дожди, возможна гроза. Дожди и грозы продолжатся 5 августа. С 3 по 5 августа столбики термометров ночью покажут 15-18 градусов, днем — 26-29 градусов.

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В Челябинской области с 3 по 5 августа будут бушевать грозы с дождями. Температуры в низинах могут опускаться до девяти градусов, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области 3 августа пройдут дожди и грозы, возможен туман. Ночью температура опустится до 12-17 градусов, в низинах — до девяти. Днем температура составит 24-29 градусов, в горах — 20. 4 и 5 августа грозы с дождями не отступят. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 13-18 градусов, днем — 24-30. Порывы ветра при грозах будут достигать 12-15 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске 3 августа ожидаются дожди, возможна гроза. Дожди и грозы продолжатся 5 августа. С 3 по 5 августа столбики термометров ночью покажут 15-18 градусов, днем — 26-29 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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