Сенатор Шептий обратился к свердловским десантникам. Фото, видео

Свердловский сенатор Шептий поздравил десантников с праздником

02 августа 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий поздравил всех причастных к Дню ВДВ с праздником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Cенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий выступил на митинге в честь Дня воздушно-десантных войск у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. Политик сам отслужил в воздушно-десантных войсках и сегодня поздравил коллег, поблагодарил их за помощь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «День ВДВ — действительно всенародный праздник, и то, что мы сегодня отмечаем его в многотысячном составе возле знаменитого на всю страну памятника нашему бате — основателю ВДВ Василию Маргелову, подтверждает это. Девиз „Никто кроме нас“ подтверждается сегодня не только, когда мы воспитываем молодое поколение и готовим парней к армии, но и в поддержке воинов. Многие ветераны собирают средства, поставляют в войска необходимые специальные изделия и другие посылки, которые просят наши ребята. И когда пришла трудная пора для Родины сами ветераны независимо от возраста встали в строй, не щадя свой жизни. Действительно, никто кроме нас», — отметил Шептий. В Екатеринбурге 2 августа празднуют День ВДВ. С утра возле Храма-на-Крови прошел праздничный молебен, затем парашютисты провели показательные выступления. После этого колонна прошествовала к памятнику «Черный тюльпан», где начался концерт. Виктор Шептий сам служил в воздушно-десантных войсках Фото: Виктор Шептий

Cенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий выступил на митинге в честь Дня воздушно-десантных войск у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. Политик сам отслужил в воздушно-десантных войсках и сегодня поздравил коллег, поблагодарил их за помощь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «День ВДВ — действительно всенародный праздник, и то, что мы сегодня отмечаем его в многотысячном составе возле знаменитого на всю страну памятника нашему бате — основателю ВДВ Василию Маргелову, подтверждает это. Девиз „Никто кроме нас“ подтверждается сегодня не только, когда мы воспитываем молодое поколение и готовим парней к армии, но и в поддержке воинов. Многие ветераны собирают средства, поставляют в войска необходимые специальные изделия и другие посылки, которые просят наши ребята. И когда пришла трудная пора для Родины сами ветераны независимо от возраста встали в строй, не щадя свой жизни. Действительно, никто кроме нас», — отметил Шептий. В Екатеринбурге 2 августа празднуют День ВДВ. С утра возле Храма-на-Крови прошел праздничный молебен, затем парашютисты провели показательные выступления. После этого колонна прошествовала к памятнику «Черный тюльпан», где начался концерт.