Путин вручил орден работнику ММК

Машинист Магнитогорского меткомбината Батин получил орден Дружбы из рук президента РФ
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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир
Не исключено, что Владимир Путин уже встречался с Валерием Батиным в ходе одного из визитов на ММК Фото:

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы работнику Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Валерию Батину. Торжественная церемония состоялась 2 августа в Екатерининском зале Кремля.

«Отзывчивость и доброжелательность отличают и Валерия Васильевича Батина. Почти 40 лет он трудится на Магнитогорском металлургическом комбинате, постоянно повышает квалификацию, осваивая новейшее оборудование. В коллективе пользуется огромным уважением, а для молодых рабочих он и пример, и неизменный помощник в овладении профессией», — так охарактеризовали машиниста перегружателя ПАО «ММК» в пресс-службе Кремля.

«Благодарю за высокую награду. Считаю, что это высокая оценка всего нашего коллектива ММК», — поблагодарил рабочий главу государства в ходе прямой трансляции церемонии.

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Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы работнику Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Валерию Батину. Торжественная церемония состоялась 2 августа в Екатерининском зале Кремля. «Отзывчивость и доброжелательность отличают и Валерия Васильевича Батина. Почти 40 лет он трудится на Магнитогорском металлургическом комбинате, постоянно повышает квалификацию, осваивая новейшее оборудование. В коллективе пользуется огромным уважением, а для молодых рабочих он и пример, и неизменный помощник в овладении профессией», — так охарактеризовали машиниста перегружателя ПАО «ММК» в пресс-службе Кремля. «Благодарю за высокую награду. Считаю, что это высокая оценка всего нашего коллектива ММК», — поблагодарил рабочий главу государства в ходе прямой трансляции церемонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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