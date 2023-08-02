Путин вручил орден работнику ММК

Машинист Магнитогорского меткомбината Батин получил орден Дружбы из рук президента РФ

02 августа 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Не исключено, что Владимир Путин уже встречался с Валерием Батиным в ходе одного из визитов на ММК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы работнику Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Валерию Батину. Торжественная церемония состоялась 2 августа в Екатерининском зале Кремля. «Отзывчивость и доброжелательность отличают и Валерия Васильевича Батина. Почти 40 лет он трудится на Магнитогорском металлургическом комбинате, постоянно повышает квалификацию, осваивая новейшее оборудование. В коллективе пользуется огромным уважением, а для молодых рабочих он и пример, и неизменный помощник в овладении профессией», — так охарактеризовали машиниста перегружателя ПАО «ММК» в пресс-службе Кремля. «Благодарю за высокую награду. Считаю, что это высокая оценка всего нашего коллектива ММК», — поблагодарил рабочий главу государства в ходе прямой трансляции церемонии.

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы работнику Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Валерию Батину. Торжественная церемония состоялась 2 августа в Екатерининском зале Кремля. «Отзывчивость и доброжелательность отличают и Валерия Васильевича Батина. Почти 40 лет он трудится на Магнитогорском металлургическом комбинате, постоянно повышает квалификацию, осваивая новейшее оборудование. В коллективе пользуется огромным уважением, а для молодых рабочих он и пример, и неизменный помощник в овладении профессией», — так охарактеризовали машиниста перегружателя ПАО «ММК» в пресс-службе Кремля. «Благодарю за высокую награду. Считаю, что это высокая оценка всего нашего коллектива ММК», — поблагодарил рабочий главу государства в ходе прямой трансляции церемонии.