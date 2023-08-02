Путин вручил орден работнику ММК

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы работнику Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Валерию Батину. Торжественная церемония состоялась 2 августа в Екатерининском зале Кремля.
«Отзывчивость и доброжелательность отличают и Валерия Васильевича Батина. Почти 40 лет он трудится на Магнитогорском металлургическом комбинате, постоянно повышает квалификацию, осваивая новейшее оборудование. В коллективе пользуется огромным уважением, а для молодых рабочих он и пример, и неизменный помощник в овладении профессией», — так охарактеризовали машиниста перегружателя ПАО «ММК» в пресс-службе Кремля.
«Благодарю за высокую награду. Считаю, что это высокая оценка всего нашего коллектива ММК», — поблагодарил рабочий главу государства в ходе прямой трансляции церемонии.
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