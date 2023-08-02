Депутат Госдумы заявил о невозможности 100% защиты детей в школах и лагерях

02 августа 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Все меры по защите детских лагерей приняты, но проблема в их исполнении, сказал Эрнест Валеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Невозможно полностью обеспечить безопасность детей в летних лагерях и школах даже при идеальных мерах защиты. Об этом заявил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Вы должны понимать одно, какие бы совершенные нормативные документы не были, законодательства хорошие, 100% пресечь правонарушения они не могут. Тут проблемы и правоприменения, вопросы добросовестного исполнения обязанностей тех, кто отвечает за безопасность и так далее. Это целый комплекс проблем. Даже при идеальной организации работы на 100% ликвидировать в обществе правонарушения в принципе невозможно. Нет общества, в котором бы этого добились», — сказал Эрнест Валеев. По его словам, все возможные меры для защиты детей были приняты. «Что касается вопросов обеспечения безопасности как в лагерях летнего отдыха, так и в образовательных учреждениях. Целый ряд законов в этом направлении принят. За последнее полугодие на площадке парламента прошли несколько круглых столов, слушаний с приглашением всех заинтересованных ведомств. По их результатам разработали дополнительные мероприятия. В плане реакции на такие правонарушения законодательные меры противодействия приняты. Я получил письмо из МВД. Они разработали план мероприятий по реализации наших рекомендаций аж на четырех листах», — объяснил эксперт. Ранее в Анапе мужчина проник в несколько летних лагерей и ночью трогал спящих детей. Злоумышленника задержали. Прокуратура Краснодарского края потребовала закрыть лагерь «Счастливое детство» в Анапе из-за педофила и нарушения пожарной безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Невозможно полностью обеспечить безопасность детей в летних лагерях и школах даже при идеальных мерах защиты. Об этом заявил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Вы должны понимать одно, какие бы совершенные нормативные документы не были, законодательства хорошие, 100% пресечь правонарушения они не могут. Тут проблемы и правоприменения, вопросы добросовестного исполнения обязанностей тех, кто отвечает за безопасность и так далее. Это целый комплекс проблем. Даже при идеальной организации работы на 100% ликвидировать в обществе правонарушения в принципе невозможно. Нет общества, в котором бы этого добились», — сказал Эрнест Валеев. По его словам, все возможные меры для защиты детей были приняты. «Что касается вопросов обеспечения безопасности как в лагерях летнего отдыха, так и в образовательных учреждениях. Целый ряд законов в этом направлении принят. За последнее полугодие на площадке парламента прошли несколько круглых столов, слушаний с приглашением всех заинтересованных ведомств. По их результатам разработали дополнительные мероприятия. В плане реакции на такие правонарушения законодательные меры противодействия приняты. Я получил письмо из МВД. Они разработали план мероприятий по реализации наших рекомендаций аж на четырех листах», — объяснил эксперт. Ранее в Анапе мужчина проник в несколько летних лагерей и ночью трогал спящих детей. Злоумышленника задержали. Прокуратура Краснодарского края потребовала закрыть лагерь «Счастливое детство» в Анапе из-за педофила и нарушения пожарной безопасности.