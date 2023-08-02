02 августа 2023

Бизнес-омбудсмен ХМАО предложила помощь предпринимателю, который устроил пикет у молокозавода

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко, молоко зауралья, цистерна с молоком
Агрофирма «Агроника» задолжала предпринимателю за ремонт коровника Фото:

Бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск предложила помощь предпринимателю из Урая Георгию Дрангому — директору фирмы «Альта-строй», который устроил пикет у молокозавода «Агроника» из-за задолженности по оплате работы по ремонту коровника. Об этом агентству сообщил помощник омбудсмена.

«Мы созвонились с предпринимателем и предложили проконсультировать его по решению финансового вопроса с фирмой „Агроника“, потому что он в установленном порядке никак не защищал свои права ранее: не обращался в органы прокуратуры и в суд. Такие споры относятся к области гражданско-правового права, они вне компетенции уполномоченного по правам предпринимателей, но мы не отказываемся от них и стараемся помогать предпринимателям в трудной ситуации: консультируем, советуем, как действовать дальше», — сообщил собеседник агентства.

Директор «Альта-строя» поблагодарил омбудсмена и заверил, что при необходимости обязательно воспользуется предложенной помощью. Сейчас он ведет переговоры с руководством фирмы «Агроника».

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Урая устроил пикет у молокозавода «Агроника». Таким образом хотел напомнить руководству о необходимости выполнить условия договора.

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Бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск предложила помощь предпринимателю из Урая Георгию Дрангому — директору фирмы «Альта-строй», который устроил пикет у молокозавода «Агроника» из-за задолженности по оплате работы по ремонту коровника. Об этом агентству сообщил помощник омбудсмена. «Мы созвонились с предпринимателем и предложили проконсультировать его по решению финансового вопроса с фирмой „Агроника“, потому что он в установленном порядке никак не защищал свои права ранее: не обращался в органы прокуратуры и в суд. Такие споры относятся к области гражданско-правового права, они вне компетенции уполномоченного по правам предпринимателей, но мы не отказываемся от них и стараемся помогать предпринимателям в трудной ситуации: консультируем, советуем, как действовать дальше», — сообщил собеседник агентства. Директор «Альта-строя» поблагодарил омбудсмена и заверил, что при необходимости обязательно воспользуется предложенной помощью. Сейчас он ведет переговоры с руководством фирмы «Агроника». Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Урая устроил пикет у молокозавода «Агроника». Таким образом хотел напомнить руководству о необходимости выполнить условия договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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