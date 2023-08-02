Молокозавод в ХМАО начал выплачивать долги после пикета подрядчика

Молокозавод «Агроника» в ХМАО перечислил часть задолженности подрядчику — фирме «Альта-строй», директор которой устроил пикет около сельхозпредприятия. Руководитель «Альта-строя» Георгий Дрангой сообщил агентству, что руководство завода пошло на переговоры после публичного выступления и публикации на сайте URA.RU.
«После пикета и публикации о нем в СМИ руководство ООО „Агроника“ связалось со мной. Перечислили 50 тысяч рублей, оставшуюся часть долга обещали в ближайшее время», — сообщил Дрангой.
Директор строительной компании временно отложил запланированное ранее обращение в суд. В ближайшее время он обсудит проблему долгов молокозавода с властями Урая.
Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Урая устроил пикет у молокозавода из-за долгов. Омбудсмен ХМАО ирина Каск предложила предпринимателю помощь в решении проблемы.
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