02 августа 2023

Молокозавод в ХМАО начал выплачивать долги после пикета подрядчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрофирма перечислила часть задолженности после публичного выступления подрядчика Фото:

Молокозавод «Агроника» в ХМАО перечислил часть задолженности подрядчику — фирме «Альта-строй», директор которой устроил пикет около сельхозпредприятия. Руководитель «Альта-строя» Георгий Дрангой сообщил агентству, что руководство завода пошло на переговоры после публичного выступления и публикации на сайте URA.RU.

«После пикета и публикации о нем в СМИ руководство ООО „Агроника“ связалось со мной. Перечислили 50 тысяч рублей, оставшуюся часть долга обещали в ближайшее время», — сообщил Дрангой.

Директор строительной компании временно отложил запланированное ранее обращение в суд. В ближайшее время он обсудит проблему долгов молокозавода с властями Урая.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Урая устроил пикет у молокозавода из-за долгов. Омбудсмен ХМАО ирина Каск предложила предпринимателю помощь в решении проблемы.

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Молокозавод «Агроника» в ХМАО перечислил часть задолженности подрядчику — фирме «Альта-строй», директор которой устроил пикет около сельхозпредприятия. Руководитель «Альта-строя» Георгий Дрангой сообщил агентству, что руководство завода пошло на переговоры после публичного выступления и публикации на сайте URA.RU. «После пикета и публикации о нем в СМИ руководство ООО „Агроника“ связалось со мной. Перечислили 50 тысяч рублей, оставшуюся часть долга обещали в ближайшее время», — сообщил Дрангой. Директор строительной компании временно отложил запланированное ранее обращение в суд. В ближайшее время он обсудит проблему долгов молокозавода с властями Урая. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Урая устроил пикет у молокозавода из-за долгов. Омбудсмен ХМАО ирина Каск предложила предпринимателю помощь в решении проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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