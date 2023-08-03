Хоккеист, умерший от укуса клеща, подцепил паразита во время отдыха под Екатеринбургом

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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
Евгения Хвалько укусил энцефалитный клещ в Краснотурьинске (архивное фото) Фото:

Хоккеист команды «Кузбасс» Евгений Хвалько, умерший после укуса энцефалитного клеща, подцепил паразита во время отдыха в родном городе Краснотурьинске (Свердловская область). Информация об это появилась в социальных сетях.

«Игроки клуба по хоккею с мячом „Кузбасс“ находились в отпуске с конца мая. 17-летний Евгений Хвалько отдыхал в своем родном Краснотурьинске — там он и повстречался с насекомым», — пишет telegram-канал Baza. Через несколько дней спортсмену стало еще хуже, после чего врачи перевели его на лечение в Санкт-Петербург.

Специалистам из Санкт-Петербурга не удалось помочь Хвалько, 2 августа он скончался. У молодого человека начали отказывать органы, ноги и нервная система.

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Хоккеист команды «Кузбасс» Евгений Хвалько, умерший после укуса энцефалитного клеща, подцепил паразита во время отдыха в родном городе Краснотурьинске (Свердловская область). Информация об это появилась в социальных сетях. «Игроки клуба по хоккею с мячом „Кузбасс“ находились в отпуске с конца мая. 17-летний Евгений Хвалько отдыхал в своем родном Краснотурьинске — там он и повстречался с насекомым», — пишет telegram-канал Baza. Через несколько дней спортсмену стало еще хуже, после чего врачи перевели его на лечение в Санкт-Петербург. Специалистам из Санкт-Петербурга не удалось помочь Хвалько, 2 августа он скончался. У молодого человека начали отказывать органы, ноги и нервная система.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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