Хоккеист, умерший от укуса клеща, подцепил паразита во время отдыха под Екатеринбургом

Хоккеист команды «Кузбасс» Евгений Хвалько, умерший после укуса энцефалитного клеща, подцепил паразита во время отдыха в родном городе Краснотурьинске (Свердловская область). Информация об это появилась в социальных сетях.
«Игроки клуба по хоккею с мячом „Кузбасс“ находились в отпуске с конца мая. 17-летний Евгений Хвалько отдыхал в своем родном Краснотурьинске — там он и повстречался с насекомым», — пишет telegram-канал Baza. Через несколько дней спортсмену стало еще хуже, после чего врачи перевели его на лечение в Санкт-Петербург.
Специалистам из Санкт-Петербурга не удалось помочь Хвалько, 2 августа он скончался. У молодого человека начали отказывать органы, ноги и нервная система.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.