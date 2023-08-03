Челябинские силовики вернули Минобороны РФ сотни тысяч рублей

04 августа 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ взыскало с бывшего сотрудника причиненный ущерб Фото: Георгий Бергал © URA.RU Судебные приставы по Кыштыму и Карабашу (Челябинская область) в рамках исполнительного производства вернули Министерству обороны РФ более 250 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, для выплаты ущерба на должника, ранее занимавшего должность в структуре Минобороны РФ, были наложены санкции. «Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства гражданина, находящиеся на счетах в банках, вынес запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику. Также мужчина был ограничен в праве выезда за пределы страны. В результате сумма материального ущерба была взыскана в полном объеме и перечислена на счет взыскателя», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. Там отметили, что должник ранее занимал должность в одном из филиалов жилищно-коммунального управления Минобороны РФ. Его уволили за злоупотребление должностными полномочиями. Исполнительное производство началось после того, как его признали виновным в инкриминируемом преступлении. Суд постановил оштрафовать мужчину на 60 тысяч рублей, а также потребовал от него возместить моральный ущерб работодателю, то есть Министерству обороны РФ.

Судебные приставы по Кыштыму и Карабашу (Челябинская область) в рамках исполнительного производства вернули Министерству обороны РФ более 250 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, для выплаты ущерба на должника, ранее занимавшего должность в структуре Минобороны РФ, были наложены санкции. «Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства гражданина, находящиеся на счетах в банках, вынес запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику. Также мужчина был ограничен в праве выезда за пределы страны. В результате сумма материального ущерба была взыскана в полном объеме и перечислена на счет взыскателя», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. Там отметили, что должник ранее занимал должность в одном из филиалов жилищно-коммунального управления Минобороны РФ. Его уволили за злоупотребление должностными полномочиями. Исполнительное производство началось после того, как его признали виновным в инкриминируемом преступлении. Суд постановил оштрафовать мужчину на 60 тысяч рублей, а также потребовал от него возместить моральный ущерб работодателю, то есть Министерству обороны РФ.