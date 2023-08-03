03 августа 2023

Челябинские силовики вернули Минобороны РФ сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Министерства Обороны. Москва, министерство обороны рф, минобороны
Минобороны РФ взыскало с бывшего сотрудника причиненный ущерб Фото:

Судебные приставы по Кыштыму и Карабашу (Челябинская область) в рамках исполнительного производства вернули Министерству обороны РФ более 250 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, для выплаты ущерба на должника, ранее занимавшего должность в структуре Минобороны РФ, были наложены санкции.

«Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства гражданина, находящиеся на счетах в банках, вынес запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику. Также мужчина был ограничен в праве выезда за пределы страны. В результате сумма материального ущерба была взыскана в полном объеме и перечислена на счет взыскателя», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

Там отметили, что должник ранее занимал должность в одном из филиалов жилищно-коммунального управления Минобороны РФ. Его уволили за злоупотребление должностными полномочиями. Исполнительное производство началось после того, как его признали виновным в инкриминируемом преступлении. Суд постановил оштрафовать мужчину на 60 тысяч рублей, а также потребовал от него возместить моральный ущерб работодателю, то есть Министерству обороны РФ.

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Судебные приставы по Кыштыму и Карабашу (Челябинская область) в рамках исполнительного производства вернули Министерству обороны РФ более 250 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, для выплаты ущерба на должника, ранее занимавшего должность в структуре Минобороны РФ, были наложены санкции. «Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства гражданина, находящиеся на счетах в банках, вынес запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику. Также мужчина был ограничен в праве выезда за пределы страны. В результате сумма материального ущерба была взыскана в полном объеме и перечислена на счет взыскателя», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. Там отметили, что должник ранее занимал должность в одном из филиалов жилищно-коммунального управления Минобороны РФ. Его уволили за злоупотребление должностными полномочиями. Исполнительное производство началось после того, как его признали виновным в инкриминируемом преступлении. Суд постановил оштрафовать мужчину на 60 тысяч рублей, а также потребовал от него возместить моральный ущерб работодателю, то есть Министерству обороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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