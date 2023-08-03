Пермский губернатор ответил на просьбы мэров о деньгах

Губернатор Махонин согласился пересчитать субвенции муниципалитетам

04 августа 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин услышал мэров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Муниципалитеты Пермского края получат дополнительные деньги из регионального бюджета. Субвенции пойдут на выполнение местными чиновниками переданных им ранее функций по составлению административных протоколов. На нехватку средств в июне жаловался председатель совета глав территорий края Вадим Лысанов. Теперь глава региона Дмитрий Махонин предложил систему дотаций изменить. «Махонин внес на рассмотрение в Законодательное собрание законопроект, который исключает из расчета субвенций критерий численности населения муниципального образования и вводит в расчет коэффициент результативности, учитывающий обоснованность и эффективность проводимой работы по привлечению правонарушителей к административной ответственности», — сообщается на сайте ЗС. В документах отмечается, что последние три года количество составляемых протоколов значительно выросло, а существующий подход к расчету субвенций не позволяет объективно компенсировать эту нагрузку. В июне, как рассказывало URA.RU, председатель совета глав территорий Пермского края Вадим Лысанов говорил депутатам заксобрания, что мэриям не хватает денег на зарплаты чиновникам. Глава комитета ЗС по бюджету Елена Зырянова в ответ предложила мэрам увеличивать доходы своих бюджетов, чтобы поддержать подчиненных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Муниципалитеты Пермского края получат дополнительные деньги из регионального бюджета. Субвенции пойдут на выполнение местными чиновниками переданных им ранее функций по составлению административных протоколов. На нехватку средств в июне жаловался председатель совета глав территорий края Вадим Лысанов. Теперь глава региона Дмитрий Махонин предложил систему дотаций изменить. «Махонин внес на рассмотрение в Законодательное собрание законопроект, который исключает из расчета субвенций критерий численности населения муниципального образования и вводит в расчет коэффициент результативности, учитывающий обоснованность и эффективность проводимой работы по привлечению правонарушителей к административной ответственности», — сообщается на сайте ЗС. В документах отмечается, что последние три года количество составляемых протоколов значительно выросло, а существующий подход к расчету субвенций не позволяет объективно компенсировать эту нагрузку. В июне, как рассказывало URA.RU, председатель совета глав территорий Пермского края Вадим Лысанов говорил депутатам заксобрания, что мэриям не хватает денег на зарплаты чиновникам. Глава комитета ЗС по бюджету Елена Зырянова в ответ предложила мэрам увеличивать доходы своих бюджетов, чтобы поддержать подчиненных.