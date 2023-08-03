Пермский губернатор ответил на просьбы мэров о деньгах

Муниципалитеты Пермского края получат дополнительные деньги из регионального бюджета. Субвенции пойдут на выполнение местными чиновниками переданных им ранее функций по составлению административных протоколов. На нехватку средств в июне жаловался председатель совета глав территорий края Вадим Лысанов. Теперь глава региона Дмитрий Махонин предложил систему дотаций изменить.
«Махонин внес на рассмотрение в Законодательное собрание законопроект, который исключает из расчета субвенций критерий численности населения муниципального образования и вводит в расчет коэффициент результативности, учитывающий обоснованность и эффективность проводимой работы по привлечению правонарушителей к административной ответственности», — сообщается на сайте ЗС. В документах отмечается, что последние три года количество составляемых протоколов значительно выросло, а существующий подход к расчету субвенций не позволяет объективно компенсировать эту нагрузку.
В июне, как рассказывало URA.RU, председатель совета глав территорий Пермского края Вадим Лысанов говорил депутатам заксобрания, что мэриям не хватает денег на зарплаты чиновникам. Глава комитета ЗС по бюджету Елена Зырянова в ответ предложила мэрам увеличивать доходы своих бюджетов, чтобы поддержать подчиненных.
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