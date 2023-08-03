В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» готовится к открытию ресторан «Люля-любя». Основу его меню составляют блюда среднеазиатской кухни: плов, шашлыки на углях и гигантские чебуреки-облака.
«Мы так долго ждали этого момента, и он уже совсем близок. Скоро распахнет свои двери ресторан от души „Люля-Любя“ в самом центре города, а именно в ТРЦ „iMall Эспланада“. Здесь вас будут ждать: ароматные и сочные шашлыки, приготовленные на углях, те самые нашумевшие гигантские чебуреки, осетинские пироги и пиде прямо из печи», — сказано в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте».
Также в меню будут представлены пикантные и свежие салаты, домашние десерты и освежающие лимонады. Ресторан займет помещение на первом этаже ТРЦ, но дата открытия пока не называется.
Ранее в Перми открылся ресторан итальянской кухни. Там подают пиццу с дымом.
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