03 августа 2023

В Перми откроют ресторан, где готовят гигантские чебуреки-облака. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Бельмесы" Екатеринбург, чебуреки, еда
Чебуреки будут подавать с разной начинкой Фото:

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» готовится к открытию ресторан «Люля-любя». Основу его меню составляют блюда среднеазиатской кухни: плов, шашлыки на углях и гигантские чебуреки-облака.

«Мы так долго ждали этого момента, и он уже совсем близок. Скоро распахнет свои двери ресторан от души „Люля-Любя“ в самом центре города, а именно в ТРЦ „iMall Эспланада“. Здесь вас будут ждать: ароматные и сочные шашлыки, приготовленные на углях, те самые нашумевшие гигантские чебуреки, осетинские пироги и пиде прямо из печи», — сказано в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте».

Также в меню будут представлены пикантные и свежие салаты, домашние десерты и освежающие лимонады. Ресторан займет помещение на первом этаже ТРЦ, но дата открытия пока не называется.

Ранее в Перми открылся ресторан итальянской кухни. Там подают пиццу с дымом.

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В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» готовится к открытию ресторан «Люля-любя». Основу его меню составляют блюда среднеазиатской кухни: плов, шашлыки на углях и гигантские чебуреки-облака. «Мы так долго ждали этого момента, и он уже совсем близок. Скоро распахнет свои двери ресторан от души „Люля-Любя“ в самом центре города, а именно в ТРЦ „iMall Эспланада“. Здесь вас будут ждать: ароматные и сочные шашлыки, приготовленные на углях, те самые нашумевшие гигантские чебуреки, осетинские пироги и пиде прямо из печи», — сказано в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте». Также в меню будут представлены пикантные и свежие салаты, домашние десерты и освежающие лимонады. Ресторан займет помещение на первом этаже ТРЦ, но дата открытия пока не называется. Ранее в Перми открылся ресторан итальянской кухни. Там подают пиццу с дымом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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