В Перми откроют ресторан, где готовят гигантские чебуреки-облака. Видео

04 августа 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Чебуреки будут подавать с разной начинкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» готовится к открытию ресторан «Люля-любя». Основу его меню составляют блюда среднеазиатской кухни: плов, шашлыки на углях и гигантские чебуреки-облака. «Мы так долго ждали этого момента, и он уже совсем близок. Скоро распахнет свои двери ресторан от души „Люля-Любя“ в самом центре города, а именно в ТРЦ „iMall Эспланада“. Здесь вас будут ждать: ароматные и сочные шашлыки, приготовленные на углях, те самые нашумевшие гигантские чебуреки, осетинские пироги и пиде прямо из печи», — сказано в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте». Также в меню будут представлены пикантные и свежие салаты, домашние десерты и освежающие лимонады. Ресторан займет помещение на первом этаже ТРЦ, но дата открытия пока не называется. Ранее в Перми открылся ресторан итальянской кухни. Там подают пиццу с дымом.

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» готовится к открытию ресторан «Люля-любя». Основу его меню составляют блюда среднеазиатской кухни: плов, шашлыки на углях и гигантские чебуреки-облака. «Мы так долго ждали этого момента, и он уже совсем близок. Скоро распахнет свои двери ресторан от души „Люля-Любя“ в самом центре города, а именно в ТРЦ „iMall Эспланада“. Здесь вас будут ждать: ароматные и сочные шашлыки, приготовленные на углях, те самые нашумевшие гигантские чебуреки, осетинские пироги и пиде прямо из печи», — сказано в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте». Также в меню будут представлены пикантные и свежие салаты, домашние десерты и освежающие лимонады. Ресторан займет помещение на первом этаже ТРЦ, но дата открытия пока не называется. Ранее в Перми открылся ресторан итальянской кухни. Там подают пиццу с дымом.