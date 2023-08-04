В городе Канске Красноярского края произошел взрыв газа в одном из жилых домов. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
«В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили. <…> Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, в больницу были доставлены 4 человека», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что сведения о пострадавших все еще уточняются.
В региональном минздраве заявили, что после инцидента пострадали 11 человек. Семь из них госпитализировали, передает РИА Новости. Уточняется, что возгорание после взрыва было ликвидировано.
В городе Канске Красноярского края произошел взрыв газа в одном из жилых домов. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе МВД по региону. «В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили. <…> Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, в больницу были доставлены 4 человека», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что сведения о пострадавших все еще уточняются. В региональном минздраве заявили, что после инцидента пострадали 11 человек. Семь из них госпитализировали, передает РИА Новости. Уточняется, что возгорание после взрыва было ликвидировано.