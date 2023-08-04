В Красноярском крае из-за взрыва пострадали четыре человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецтренировка по ликвидации последствий ДТП. Магнитогорск, мчс, пожарные в каске, ликвидация дтп, скорая помошь
Из-за взрыва газа в доме пострадали четыре человека Фото:

В городе Канске Красноярского края произошел взрыв газа в одном из жилых домов. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили. <…> Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, в больницу были доставлены 4 человека», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что сведения о пострадавших все еще уточняются.

В региональном минздраве заявили, что после инцидента пострадали 11 человек. Семь из них госпитализировали, передает РИА Новости. Уточняется, что возгорание после взрыва было ликвидировано.

Фото:
Фото:
Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Канске Красноярского края произошел взрыв газа в одном из жилых домов. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе МВД по региону. «В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили. <…> Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, в больницу были доставлены 4 человека», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что сведения о пострадавших все еще уточняются. В региональном минздраве заявили, что после инцидента пострадали 11 человек. Семь из них госпитализировали, передает РИА Новости. Уточняется, что возгорание после взрыва было ликвидировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...