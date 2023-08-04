Губернатор Комарова назначила нового главу управления автодорог ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила на должность директора «Управления автомобильных дорог» Алексея Осинцева. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Югры.
«На должность директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Управление автомобильных дорог“ Осинцева Алексея Викторовича. Проведена оценка компетенций кандидата на замещение вакантной должности и получен положительный результат», — сообщается в документах на сайте окружного правительства.
Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление об уходе в отставку директора управления автодорог Сергея Аксенова. Временное исполнение обязанностей возложено на первого заместителя директора Юрия Агалакова.
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