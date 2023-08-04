04 августа 2023
03 августа 2023

Губернатор Комарова назначила нового главу управления автодорог ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., портрет, комарова наталья
Кандидатура утверждена на заседании правительства Югры Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила на должность директора «Управления автомобильных дорог» Алексея Осинцева. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Югры.

«На должность директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Управление автомобильных дорог“ Осинцева Алексея Викторовича. Проведена оценка компетенций кандидата на замещение вакантной должности и получен положительный результат», — сообщается в документах на сайте окружного правительства.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление об уходе в отставку директора управления автодорог Сергея Аксенова. Временное исполнение обязанностей возложено на первого заместителя директора Юрия Агалакова.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила на должность директора «Управления автомобильных дорог» Алексея Осинцева. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Югры. «На должность директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Управление автомобильных дорог“ Осинцева Алексея Викторовича. Проведена оценка компетенций кандидата на замещение вакантной должности и получен положительный результат», — сообщается в документах на сайте окружного правительства. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление об уходе в отставку директора управления автодорог Сергея Аксенова. Временное исполнение обязанностей возложено на первого заместителя директора Юрия Агалакова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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