ВСУ пытались атаковать Москву и регионы России

В России ночью с 6 на 7 октября сбили 184 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 23:00 мск 06.10 до 07:00 мск 07.10 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. Из них над Курской областью сбили 62 беспилотника, над Белгородской — 31, над Нижегородской — 30, а над Воронежской — 18.

За сутки дроны впервые достигли Тюменской области, также удары были зафиксированы около Москвы. Несмотря на то, что большинство аппаратов удалось сбить силами ПВО, падение обломков привело к повреждениям жилых домов и автомобилей, при этом появилась информация об использовании для атак новых, более мощных БПЛА.

