В США признали, что Россия научилась бороться со сложными ракетами Запада

Военный эксперт Кларк: Россия борется с ракетами Запада с помощью GPS и систем РЭБ

04 августа 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Российские системы РЭБ мешают самолетам наносить ракетные удары Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России научилась эффективно противостоять западным ракетам с помощью GPS и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил американский военный аналитик Брайан Кларк. «России удалось развернуть вдоль линии фронта сотни мобильных единиц РЭБ, пытаясь замедлить контрнаступление Украины. Они варьируются от глушителей GPS до систем, подавляющих радар и не позволяющих самолетам США идентифицировать цели для атаки [ракетами]», — передает слова Брайана Кларка издание BBC. Эксперт заявил, что для американских бомб JDAM, использующих исключительно GPS для наведения, российских систем будет достаточно, чтобы потерять геолокацию и уйти от цели. Аналитик подчеркнул, что наиболее эффективными на поле боя оказались российские системы «Житель» и «Поле-21. Они успешно подавляют сигналы GPS и других спутниковых каналов. Кроме того, эти системы способны выводить из строя дроны-камикадзе. «Многие современные вооружения, предоставленные Украине странами НАТО, также уязвимы для таких помех», — отметил Кларк. Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что российские системы РЭБ подавляют ракеты РСЗО HIMARS и другое вооружение с GPS-наведением. Также в американских СМИ писали, что военные США не смогут противостоять в радиоэлектронной борьбе с РФ в случае конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армия России научилась эффективно противостоять западным ракетам с помощью GPS и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил американский военный аналитик Брайан Кларк. «России удалось развернуть вдоль линии фронта сотни мобильных единиц РЭБ, пытаясь замедлить контрнаступление Украины. Они варьируются от глушителей GPS до систем, подавляющих радар и не позволяющих самолетам США идентифицировать цели для атаки [ракетами]», — передает слова Брайана Кларка издание BBC. Эксперт заявил, что для американских бомб JDAM, использующих исключительно GPS для наведения, российских систем будет достаточно, чтобы потерять геолокацию и уйти от цели. Аналитик подчеркнул, что наиболее эффективными на поле боя оказались российские системы «Житель» и «Поле-21. Они успешно подавляют сигналы GPS и других спутниковых каналов. Кроме того, эти системы способны выводить из строя дроны-камикадзе. «Многие современные вооружения, предоставленные Украине странами НАТО, также уязвимы для таких помех», — отметил Кларк. Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что российские системы РЭБ подавляют ракеты РСЗО HIMARS и другое вооружение с GPS-наведением. Также в американских СМИ писали, что военные США не смогут противостоять в радиоэлектронной борьбе с РФ в случае конфликта.