05 августа 2023
04 августа 2023

Пожарные потушили бензовоз на пермской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
Недалеко от Перми пожарные потушили бензовоз Фото:

На трассе Пермь-Березники 6 августа пожарные потушили бензовоз. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале.

«В МЧС поступило сообщение о возгорании бензовоза на 31 километре автодороги Пермь-Березники 6 августа в 10 часов 30 минут. Поехали тушить огонь девять человек личного состава и две единицы техники», — говорится в посте.

По данным ведомства, бензовоз удалось потушить уже в 10 часов 40 минут. Уточняется, что пострадавших и погибших нет.

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На трассе Пермь-Березники 6 августа пожарные потушили бензовоз. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «В МЧС поступило сообщение о возгорании бензовоза на 31 километре автодороги Пермь-Березники 6 августа в 10 часов 30 минут. Поехали тушить огонь девять человек личного состава и две единицы техники», — говорится в посте. По данным ведомства, бензовоз удалось потушить уже в 10 часов 40 минут. Уточняется, что пострадавших и погибших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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