Пожарные потушили бензовоз на пермской трассе

Недалеко от Перми пожарные потушили бензовоз
На трассе Пермь-Березники 6 августа пожарные потушили бензовоз. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале.
«В МЧС поступило сообщение о возгорании бензовоза на 31 километре автодороги Пермь-Березники 6 августа в 10 часов 30 минут. Поехали тушить огонь девять человек личного состава и две единицы техники», — говорится в посте.
По данным ведомства, бензовоз удалось потушить уже в 10 часов 40 минут. Уточняется, что пострадавших и погибших нет.
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