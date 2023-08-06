Командиру с позывным «Абхаз» вручили именной нож из Златоуста. Видео

07 августа 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Именной нож из Златоуста вручили командиру Дикой дивизии Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Командиру военной бригады Ахре Авидзбе с позывным «Абхаз» вручили именной нож Златоустовской оружейной фабрики («ЗОФ», Челябинская область). Как URA.RU рассказал гендиректор предприятия Валерий Томея, оружие может с успехом применяться в боевых условиях. «Подарок бойцу с позывным „Абхаз“ произвели на „ЗОФ“. Изделие незаменимо на охоте и в условиях спецоперации», — отметил URA.RU Томея. Поскольку оружие именное, «Абзаз» заявил, что сохранит его у себя. В видеоролике, который показал telegram-канал «Ты там был?», видно, что на нож нанесено изображение головы медведя. Командир «Абхаз» возглавляет интернациональную бригаду «Пятнашка». Боец продемонстрировал клинок, который станет наградным оружием Дикой дивизии Донбасса, как еще называют «Пятнашку».

Командиру военной бригады Ахре Авидзбе с позывным «Абхаз» вручили именной нож Златоустовской оружейной фабрики («ЗОФ», Челябинская область). Как URA.RU рассказал гендиректор предприятия Валерий Томея, оружие может с успехом применяться в боевых условиях. «Подарок бойцу с позывным „Абхаз“ произвели на „ЗОФ“. Изделие незаменимо на охоте и в условиях спецоперации», — отметил URA.RU Томея. Поскольку оружие именное, «Абзаз» заявил, что сохранит его у себя. В видеоролике, который показал telegram-канал «Ты там был?», видно, что на нож нанесено изображение головы медведя. Командир «Абхаз» возглавляет интернациональную бригаду «Пятнашка». Боец продемонстрировал клинок, который станет наградным оружием Дикой дивизии Донбасса, как еще называют «Пятнашку».