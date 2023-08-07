Суды Свердловской области стали гуманнее

Свердловские суды стали чаще назначать вместо лишения свободы альтернативные виды наказаний

07 августа 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

В регионе сложилась тенденция к более мягким приговорам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Суды Свердловской области стали чаще применять альтернативные виды наказаний вместо лишения свободы. В итоге в первом полугодии 2023 года за решетку было отправлено на 900 человек меньше, чем за тот же период в прошлом году, сообщили URA.RU в областном суде. «В первом полугодии 2023 года к реальному лишению свободы районные (городские) суды осудили почти на 900 лиц меньше, чем в первом полугодии 2022 года. В регионе отмечена тенденция правоприменительной практики уголовного судопроизводства, направленная на гуманизацию», — рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. Там добавили, что судами активно применяются альтернативные лишению свободы виды наказаний — например, ограничение свободы или исправительные работы. Так, если в первом полугодии 2022 года к исправработам были приговорены лишь15 человек, то в первом полугодии 2023 года этот вид наказания получили 820 осужденных. «Всего с января по июнь текущего года в регионе окончено производство по 11 075 уголовным делам. В отношении 10 729 лиц вынесены приговоры или постановления о применении принудительных мер медицинского характера либо о прекращении дела», — добавили в Свердловском областном суде.

Суды Свердловской области стали чаще применять альтернативные виды наказаний вместо лишения свободы. В итоге в первом полугодии 2023 года за решетку было отправлено на 900 человек меньше, чем за тот же период в прошлом году, сообщили URA.RU в областном суде. «В первом полугодии 2023 года к реальному лишению свободы районные (городские) суды осудили почти на 900 лиц меньше, чем в первом полугодии 2022 года. В регионе отмечена тенденция правоприменительной практики уголовного судопроизводства, направленная на гуманизацию», — рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. Там добавили, что судами активно применяются альтернативные лишению свободы виды наказаний — например, ограничение свободы или исправительные работы. Так, если в первом полугодии 2022 года к исправработам были приговорены лишь15 человек, то в первом полугодии 2023 года этот вид наказания получили 820 осужденных. «Всего с января по июнь текущего года в регионе окончено производство по 11 075 уголовным делам. В отношении 10 729 лиц вынесены приговоры или постановления о применении принудительных мер медицинского характера либо о прекращении дела», — добавили в Свердловском областном суде.