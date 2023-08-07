В Челябинске квартиры-студии выросли в цене

07 августа 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

В Челябинске за год стоимость квартир-студий выросла с 1,95 до 2,4 млн рублей за объект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в июле 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 стоимость квартир-студий выросла на 23,1%, с 1,95 до 2,4 млн. рублей за объект. При этом спрос на них увеличился на 64,4%, сообщил URA. RU Сергей Хахулин, руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость». «Наиболее заметно за год в Челябинске вырос интерес к квартирам-студиям. В июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 рост составил 64,4%. При этом их стоимость за тот же период выросла более чем на 23,1%, с 1,95 до 2,4 млн. рублей за объект», — рассказал Хахулин. Согласно исследованию, проведенному сайтом «Авито Недвижимость», больше всего в городе за год выросла средняя стоимость 1-комнатных квартир и объектов с 4 комнатами и более. Так, усредненная цена на «однушку» увеличилась на 29% год к году, с 2,17 до 2,8 млн рублей, на четырехкомнатную квартиру — на 32,3%, с 4,95 до 6,55 млн рублей за объект.

В Челябинске в июле 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 стоимость квартир-студий выросла на 23,1%, с 1,95 до 2,4 млн. рублей за объект. При этом спрос на них увеличился на 64,4%, сообщил URA. RU Сергей Хахулин, руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость». «Наиболее заметно за год в Челябинске вырос интерес к квартирам-студиям. В июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 рост составил 64,4%. При этом их стоимость за тот же период выросла более чем на 23,1%, с 1,95 до 2,4 млн. рублей за объект», — рассказал Хахулин. Согласно исследованию, проведенному сайтом «Авито Недвижимость», больше всего в городе за год выросла средняя стоимость 1-комнатных квартир и объектов с 4 комнатами и более. Так, усредненная цена на «однушку» увеличилась на 29% год к году, с 2,17 до 2,8 млн рублей, на четырехкомнатную квартиру — на 32,3%, с 4,95 до 6,55 млн рублей за объект.