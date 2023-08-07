Житель Магнитогорска из-за ссоры с женой разбил дверь ТРК. Фото, видео

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Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции Фото:

В Магнитогорске Челябинской области дебошир разбил стеклянную дверь ТРК «Континент» бутылкой во время ссоры с женой. Как сообщили URA.RU 7 августа в пресс-службе охранной организации «Право роста», мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«В ТЦ Континент мужчина в состоянии опьянения так активно ссорился со своей супругой, что разбил стекло входной двери. Мы искренне надеемся, что во время таких семейный сцен обходится без физического насилия, а этот удар бутылкой лишь эмоциональная вспышка мужчины», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации.

В пресс-службе отметили, мужчина был задержан. После этого нарушителя передали сотрудникам полиции.

В ТРК «Континент» в Магнитогорске мужчина пришел в состоянии опьянения и разбил стекло входной двери
В ТРК «Континент» в Магнитогорске мужчина пришел в состоянии опьянения и разбил стекло входной двери
Фото:
Инцидент произошел, когда дебошир выяснял отношения с супругой
Инцидент произошел, когда дебошир выяснял отношения с супругой
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области дебошир разбил стеклянную дверь ТРК «Континент» бутылкой во время ссоры с женой. Как сообщили URA.RU 7 августа в пресс-службе охранной организации «Право роста», мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. «В ТЦ Континент мужчина в состоянии опьянения так активно ссорился со своей супругой, что разбил стекло входной двери. Мы искренне надеемся, что во время таких семейный сцен обходится без физического насилия, а этот удар бутылкой лишь эмоциональная вспышка мужчины», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации. В пресс-службе отметили, мужчина был задержан. После этого нарушителя передали сотрудникам полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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