Житель Магнитогорска из-за ссоры с женой разбил дверь ТРК. Фото, видео

07 августа 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области дебошир разбил стеклянную дверь ТРК «Континент» бутылкой во время ссоры с женой. Как сообщили URA.RU 7 августа в пресс-службе охранной организации «Право роста», мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. «В ТЦ Континент мужчина в состоянии опьянения так активно ссорился со своей супругой, что разбил стекло входной двери. Мы искренне надеемся, что во время таких семейный сцен обходится без физического насилия, а этот удар бутылкой лишь эмоциональная вспышка мужчины», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации. В пресс-службе отметили, мужчина был задержан. После этого нарушителя передали сотрудникам полиции. В ТРК «Континент» в Магнитогорске мужчина пришел в состоянии опьянения и разбил стекло входной двери Фото: паблик в соцсетях «Право роста» Инцидент произошел, когда дебошир выяснял отношения с супругой Фото: паблик в соцсетях «Право роста»

В Магнитогорске Челябинской области дебошир разбил стеклянную дверь ТРК «Континент» бутылкой во время ссоры с женой. Как сообщили URA.RU 7 августа в пресс-службе охранной организации «Право роста», мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. «В ТЦ Континент мужчина в состоянии опьянения так активно ссорился со своей супругой, что разбил стекло входной двери. Мы искренне надеемся, что во время таких семейный сцен обходится без физического насилия, а этот удар бутылкой лишь эмоциональная вспышка мужчины», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации. В пресс-службе отметили, мужчина был задержан. После этого нарушителя передали сотрудникам полиции.