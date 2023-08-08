Представитель Пентагона Сингх отрицает участие ЧВК «Вагнер» в событиях в Нигере

09 августа 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

США не нашли следов ЧВК «Вагнера» в Нигере Фото: Московец Илья © URA.RU США не обнаружили свидетельств того, что ЧВК «Вагнер» участвовала в госперевороте в Нигере. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Мы не видим каких-либо свидетельств того, что ЧВК „Вагнер“ имеет отношение к событиям в Нигере. Мы не наблюдаем там сейчас какой-либо помощи от ЧВК „Вагнер“», — сказала Сингх на брифинге, который транслируется в Тwitter. Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду уже говорил, что подразделений ЧВК «Вагнер» в стране нет. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что мятежники осознают риски для суверенитета, который появятся в случае появления в Нигере бойцов ЧВК «Вагнер». Госпереворот в Нигере случился 27 июля. В результате действующий президент Мохамед Базум был смещен со своего поста. Границы государства были закрыты. Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что мятежники обратились за помощью в ЧВК «Вагнер».

США не обнаружили свидетельств того, что ЧВК «Вагнер» участвовала в госперевороте в Нигере. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Мы не видим каких-либо свидетельств того, что ЧВК „Вагнер“ имеет отношение к событиям в Нигере. Мы не наблюдаем там сейчас какой-либо помощи от ЧВК „Вагнер“», — сказала Сингх на брифинге, который транслируется в Тwitter. Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду уже говорил, что подразделений ЧВК «Вагнер» в стране нет. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что мятежники осознают риски для суверенитета, который появятся в случае появления в Нигере бойцов ЧВК «Вагнер». Госпереворот в Нигере случился 27 июля. В результате действующий президент Мохамед Базум был смещен со своего поста. Границы государства были закрыты. Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что мятежники обратились за помощью в ЧВК «Вагнер».