Геомагнитная тревога или тишина: чего ожидать метеозависимым 23 августа

Август 2025 года подходит к концу, а Солнце пока радует метеозависимых спокойствием. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вспышки минимальны, а корональные дыры не расшатывают геомагнитную обстановку. Но все может измениться. Будет ли магнитная буря 23 августа 2025 и чего ждать от атмосферного давления, прогноз на ближайшие дни — в материале URA.RU.
Активность Солнца в середине августа 2025: вспышки, корональные дыры
Солнце в августе 2025 года вело себя относительно спокойно. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, серьезных вспышек зафиксировано не было, хотя небольшие возмущения все же происходили.
19 августа зарегистрирована слабая вспышка категории C1.3 продолжительностью 20 минут. Уровень солнечной радиации оставался в пределах нормы — 110 единиц. 22 августа отмечена более сильная вспышка класса C2.5, совпавшая с приближением к Земле потока солнечного ветра от крупной корональной дыры. Скорость ветра достигала 800-900 км/ч, что создавало условия для возможных магнитных колебаний и полярных сияний в северных широтах России. Однако значительных геомагнитных возмущений не произошло.
«Если бы это не звучало полностью не научно, можно было бы подумать, что планета, с начала года непрерывно подвергающаяся воздействию корональных дыр, просто к ним привыкла», — отмечают в лаборатории.
Специалисты лаборатории отмечают, что магнитное поле Земли показало неожиданно слабую реакцию на солнечную активность. Это произошло потому, что дыра на Солнце стала меньше, а магнитное поле вокруг Земли — слабее. 20 августа зафиксирован отрыв крупного протуберанца, однако выброс массы прошел мимо Земли. Для сравнения: аналогичное событие в июне вызвало трехдневную магнитную бурю.
Сейчас Солнце успокоилось. Новых всплесков не ждут как минимум две недели. Ближайшие дни будут спокойными. Прогноз на ближайшие дни остается благоприятным.
Прогноз магнитных бурь на 23 августа 2025: полный штиль
23 августа 2025 года ожидается исключительно спокойная геомагнитная обстановка. Уровень активности прогнозируется на отметке 2 балла из 9 возможных, что соответствует зеленой зоне — полному отсутствию магнитных бурь.
Детальный прогноз вероятностей:
- Спокойная магнитосфера — 82%
- Слабое возбуждение — 15%
- Магнитная буря — менее 3%
Ключевые показатели:
- Индекс AP = 5 — низкий уровень геомагнитной активности
- Солнечный поток F10.7 = 120 единиц — умеренное излучение в радиодиапазоне
Индекс AP — это международный показатель геомагнитной активности. Значение 5 означает минимальные колебания магнитного поля Земли. Для сравнения: во время сильных бурь индекс превышает 100. Солнечный поток F10.7 измеряется на длине волны 10,7 см. Показатель 120 единиц характеризует умеренную активность Солнца, не представляет опасности для здоровья. Это стандартное значение для спокойного периода.
Атмосферное давление 23 августа
Согласно данным Гидрометцентра, утром 23 августа атмосферное давление составит: Санкт-Петербург — 750 мм рт. ст., Москва — 742 мм рт. ст. В целом давление стабильное, резких перепадов не прогнозируется. Но для метеозависимых людей такие показатели могут обеспечить головные боли, слабость или легкое недомогание.
Прогноз магнитных бурь в конце августа и начале сентября 2025
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ представила детальный прогноз геомагнитной обстановки на ближайшие недели. Рассказываем, когда метеочувствительным людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию.
- 23-27 августа: полный штиль. Геомагнитная обстановка будет стабильно спокойной. Уровень активности ученые прогнозируют в 2 балла (зеленая зона). Поэтому серьезные возмущения полностью исключены.
- 28-30 августа: первые колебания. Ожидается повышение активности до 4 баллов («оранжевая» зона). Магнитосфера станет более возбужденной, возможны кратковременные возмущения магнитного поля, умеренные колебания, слабые полярные сияния.
- 31 августа: стабилизация. Ситуация постепенно нормализуется до 3 баллов (зеленая зона). Фоновая активность немного выше обычного, но серьезных проблем не будет.
- 1-2 сентября: спокойное начало осени. Геомагнитная обстановка стабилизируется на отметке 1-2 балла. Период полного отсутствия заметных возмущений.
- 3-4 сентября: новый всплеск. Здесь ученые обещают повторное повышение активности до 4 баллов (оранжевая зона). Ожидаются кратковременные возбуждения магнитосферы, умеренные колебания, возможны незначительные помехи связи.
- 5 сентября: пик активности. Наиболее проблемный день — возможна полноценная магнитная буря. Активность прогнозируют выше среднего уровня.
- 6-9 сентября: постепенное затухание. 6 сентября возбужденная магнитосфера (4 балла), 7 сентября возможна повторная магнитная буря, 8-9 сентября будет постепенное снижение активности до 4 баллов.
Но точный прогноз магнитных бурь больше чем на три дня вперед сделать невозможно. Активность Солнца может резко измениться в любой момент.
Топ-5 главных признаков, что самочувствие ухудшилось из-за магнитной бури
На ухудшение самочувствия во время магнитных бурь чаще жалуются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегетативными нарушениями. Вот основные симптомы.
Необъяснимая головная боль
- Характер: давящая, распирающая, без четкой локализации
- Особенность: плохо снимается обычными обезболивающими
- Время возникновения: часто утром, после пробуждения
- Механизм: связано с изменением тонуса сосудов
2. Внезапные колебания артериального давления
- У гипертоников: резкие подъемы давления на 20-30 мм рт.ст.
- У гипотоников: падение давления со слабостью и головокружением
- Опасность: может спровоцировать гипертонический криз
3. Нарушения сердечного ритма
- Проявления: ощущение «замирания» сердца, экстрасистолия
- Группа риска: пациенты с ИБС, аритмиями в анамнезе
- Важно: требует контроля ЭКГ у кардиологических больных
4. Вегетативные нарушения
- Симптомы: потливость, тремор рук, чувство тревоги
- Особенность: возникает без видимой причины
- Механизм: связано с влиянием на вегетативную нервную систему
5. Расстройства сна и когнитивных функций
- Ночью: бессонница, поверхностный сон
- Днем: сонливость, снижение концентрации
- Память: затруднение запоминания информации
Что делать при магнитной буре: инструкция по выживанию для метеозависимых
Накануне неблагоприятных дней (28-30 августа и 5-7 сентября):
- Откажитесь от алкоголя и кофеина
- Избегайте тяжелой жирной пищи
- Перенесите важные встречи и интенсивные тренировки
- Ложитесь спать на час раньше обычного
В день магнитной бури:
- Измеряйте давление утром и вечером
- Носите с собой прописанные врачом лекарства
- Пейте больше чистой воды
- Принимайте контрастный душ
- Совершайте короткие прогулки в спокойном темпе
Экстренная помощь, если резко стало хуже:
- При головной боли: холодный компресс на лоб и точечный массаж висков
- При тревожности: дыхательные упражнения (4 секунды вдох — 6 секунд выдох)
- При скачках давления: примите привычное лекарство и прилягте с приподнятой головой
