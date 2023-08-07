Премьер Нигера опроверг информацию о нахождении ЧВК «Вагнер» в стране

08 августа 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» не присутствуют в Нигере, заявил Ухумуду Махамаду Фото: Московец Илья © URA.RU Подразделения ЧВК «Вагнер» не находятся в Нигере. Об этом заявил премьер-министр страны Ухумуду Махамаду. «Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно. На границе между Мали и Нигером нет сил „Вагнера“», — заявил Ухумуду Махамаду в эфире саудовского телеканала Asharq News. По словам премьер-министра Нигера, на границе страны с Мали находятся некие радикальные группировки. Присутствие подразделений ЧВК «Вагнер» невозможно в Нигере пока там находятся боевики, добавил Ухумуду Махамаду. Ранее URA.RU сообщало, что в Нигере произошел госпереворот, в результате которого с президентского поста свергли Мохамеда Базума. Свергнутый президент попросил помощи у США, чтобы ему вернули власть, а мятежники обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Во Франции не увидели признаков причастности ЧВК «Вагнер» к госперевороту в Нигере, передает RT.

Подразделения ЧВК «Вагнер» не находятся в Нигере. Об этом заявил премьер-министр страны Ухумуду Махамаду. «Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно. На границе между Мали и Нигером нет сил „Вагнера“», — заявил Ухумуду Махамаду в эфире саудовского телеканала Asharq News. По словам премьер-министра Нигера, на границе страны с Мали находятся некие радикальные группировки. Присутствие подразделений ЧВК «Вагнер» невозможно в Нигере пока там находятся боевики, добавил Ухумуду Махамаду. Ранее URA.RU сообщало, что в Нигере произошел госпереворот, в результате которого с президентского поста свергли Мохамеда Базума. Свергнутый президент попросил помощи у США, чтобы ему вернули власть, а мятежники обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Во Франции не увидели признаков причастности ЧВК «Вагнер» к госперевороту в Нигере, передает RT.