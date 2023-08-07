07 августа 2023

Премьер Нигера опроверг информацию о нахождении ЧВК «Вагнер» в стране

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Бойцы ЧВК «Вагнер» не присутствуют в Нигере, заявил Ухумуду Махамаду Фото:

Подразделения ЧВК «Вагнер» не находятся в Нигере. Об этом заявил премьер-министр страны Ухумуду Махамаду.

«Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно. На границе между Мали и Нигером нет сил „Вагнера“», — заявил Ухумуду Махамаду в эфире саудовского телеканала Asharq News.

По словам премьер-министра Нигера, на границе страны с Мали находятся некие радикальные группировки. Присутствие подразделений ЧВК «Вагнер» невозможно в Нигере пока там находятся боевики, добавил Ухумуду Махамаду.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нигере произошел госпереворот, в результате которого с президентского поста свергли Мохамеда Базума. Свергнутый президент попросил помощи у США, чтобы ему вернули власть, а мятежники обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Во Франции не увидели признаков причастности ЧВК «Вагнер» к госперевороту в Нигере, передает RT.

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Подразделения ЧВК «Вагнер» не находятся в Нигере. Об этом заявил премьер-министр страны Ухумуду Махамаду. «Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно. На границе между Мали и Нигером нет сил „Вагнера“», — заявил Ухумуду Махамаду в эфире саудовского телеканала Asharq News. По словам премьер-министра Нигера, на границе страны с Мали находятся некие радикальные группировки. Присутствие подразделений ЧВК «Вагнер» невозможно в Нигере пока там находятся боевики, добавил Ухумуду Махамаду. Ранее URA.RU сообщало, что в Нигере произошел госпереворот, в результате которого с президентского поста свергли Мохамеда Базума. Свергнутый президент попросил помощи у США, чтобы ему вернули власть, а мятежники обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Во Франции не увидели признаков причастности ЧВК «Вагнер» к госперевороту в Нигере, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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