В Челябинской области на пять часов перекроют трассу М-5

В Ашинском районе Челябинской области 10 августа перекроют участок трассы М-5 «Урал». Ограничение движения введут на пять часов из-за буровзрывных работ, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».
«В Ашинском районе на участке 1565 км — 1576 км трассы М-5 „Урал“ 10 августа с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение. Это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В управлении добавили, что участок на легковых автомобилях можно объехать по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Большегрузам и автобусам проезд запрещен. Ограничения продолжают вводить каждый четверг до 1 октября.
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