08 августа 2023

В Челябинской области на пять часов перекроют трассу М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Участок трассы в Ашинском районе перекроют из-за буровзрывных работ Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 10 августа перекроют участок трассы М-5 «Урал». Ограничение движения введут на пять часов из-за буровзрывных работ, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«В Ашинском районе на участке 1565 км — 1576 км трассы М-5 „Урал“ 10 августа с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение. Это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В управлении добавили, что участок на легковых автомобилях можно объехать по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Большегрузам и автобусам проезд запрещен. Ограничения продолжают вводить каждый четверг до 1 октября.

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В Ашинском районе Челябинской области 10 августа перекроют участок трассы М-5 «Урал». Ограничение движения введут на пять часов из-за буровзрывных работ, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «В Ашинском районе на участке 1565 км — 1576 км трассы М-5 „Урал“ 10 августа с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение. Это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ», — пояснили в пресс-службе ведомства. В управлении добавили, что участок на легковых автомобилях можно объехать по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Большегрузам и автобусам проезд запрещен. Ограничения продолжают вводить каждый четверг до 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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