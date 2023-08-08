В Челябинской области на пять часов перекроют трассу М-5

09 августа 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Участок трассы в Ашинском районе перекроют из-за буровзрывных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области 10 августа перекроют участок трассы М-5 «Урал». Ограничение движения введут на пять часов из-за буровзрывных работ, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «В Ашинском районе на участке 1565 км — 1576 км трассы М-5 „Урал“ 10 августа с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение. Это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ», — пояснили в пресс-службе ведомства. В управлении добавили, что участок на легковых автомобилях можно объехать по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Большегрузам и автобусам проезд запрещен. Ограничения продолжают вводить каждый четверг до 1 октября.

В Ашинском районе Челябинской области 10 августа перекроют участок трассы М-5 «Урал». Ограничение движения введут на пять часов из-за буровзрывных работ, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «В Ашинском районе на участке 1565 км — 1576 км трассы М-5 „Урал“ 10 августа с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение. Это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ», — пояснили в пресс-службе ведомства. В управлении добавили, что участок на легковых автомобилях можно объехать по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Большегрузам и автобусам проезд запрещен. Ограничения продолжают вводить каждый четверг до 1 октября.